41,2 mld euro obrotów Grupy Muszkieterów w 2019 r. Czy polski oddział również generuje zyski?

Grupa Muszkieterów wypracowała w 2019 roku wzrost obrotów o 2,1 proc.; fot. materiały prasowe,

W całej Europie Grupa Muszkieterów wypracowała w 2019 roku wzrost obrotów o 2,1 proc. Łączne obroty ośmiu szyldów należących do Muszkieterów we wszystkich krajach – Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Roady, Rapid Pare-Brise, American Car Wash – oraz stacji paliw wyniosły 41,2 miliarda euro. Natomiast przetwórstwo rolno-spożywcze, wypracowało wynik na poziomie 4,1 miliarda euro, zwiększając jednocześnie obrót całkowity Grupy w Europie w 2019 roku do 45,3 miliarda euro.

Łączny obrót sieci Intermarché i Netto w całej Europie w 2019 roku sięgnął 27,5 miliarda euro bez udziału stacji paliw, a po ich włączeniu było to 37,2 miliarda euro. Wynik sieci Intermarché we Francji kształtował się na poziomie 23,5 miliarda euro bez udziału stacji paliw oraz 32 miliardy euro przy ich uwzględnieniu. Oznacza to wzrost o 1,9 proc.

– W 2019 roku przyłączyliśmy sklepy Bricorama do pionu dom i ogród. Kontynuujemy również przeprowadzanie głębokich transformacji, koniecznych ze względu na zmiany zachodzące w branży handlowej i oczekiwaniach klientów. Przejawem tego jest metamorfoza naszego pionu usług motoryzacyjnych. Działając zgodnie z naszym modelem „Producent i Handlowiec”, opowiedzieliśmy się za bezkompromisowym spojrzeniem na niektóre wyzwania środowiskowe i społeczne, o czym świadczy wdrożenie wskaźnika Franco-Score. Ponadto kontynuowaliśmy inwestycje w modernizację naszych fabryk, zintegrowanej logistyki czy systemów informacyjnych. W ubiegłym roku, gdy świętowaliśmy jubileusz 50-lecia obecności Muszkieterów na rynku, do Grupy dołączyło ponad 200 przedsiębiorców – mówi Didier Duhaupand, prezes Grupy Muszkieterów.

Szyldy z sektora DIY – Bricomarché, Bricorama i Brico Cash – zakończyły 2019 rok w Europie z obrotami wynoszącymi blisko 3,59 miliarda euro. Bricomarché, Bricorama i Brico Cash we Francji zakończyły rok 2019 z łącznym obrotem 2,87 miliarda euro, co w porównaniu rok do roku oznacza wzrost o 2,6 proc. Za korzystne wyniki odpowiada m.in. atrakcyjność punktów handlowych, oferowany model współpracy oraz blisko setka nowych przedsiębiorców, którzy dołączyli do Grupy Muszkieterów w wyniku integracji z siecią Bricorama. Dobre wyniki w ubiegłym roku odnotowała także sieć Bricomarché, która w Polsce i Portugalii odnotowała wzrost kolejno o 10,7 proc. i 8,6 proc. w ujęciu rok do roku.

Grupa Muszkieterów w liczbach (stan na 31/12/2019) :

• 45,3 miliarda euro obrotu (w tym stacje paliw).

• 3 045 przedsiębiorców.

• 150 000 pracowników.

• 3 956 punktów sprzedaży w Europie, z czego 3 186 we Francji i 770 w pozostałych krajach.

• 3 sieci w 4 krajach:

- Sieć Spożywcza (2 659 punktów sprzedaży),

- Sieć Dom i Ogród (850 punktów sprzedaży),

- Sieć Usług Motoryzacyjnych (447 punktów sprzedaży).

• 9 szyldów – Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady, American Car Wash, Rapid Pare-Brise, Izyscoot.

• 6 375 424 m² powierzchni sprzedaży (+0,2 proc. vs 2018).

• Agromousquetaires: 4. pion rolno-spożywczy we Francji (klasyfikacja czasopisma branżowego RIA), z 62 zakładami produkcyjnymi.

Jak pisaliśmy w lutym br, od początku roku Intermarche w Polsce zamknęła 4 placówki: w Galerii Myślenickiej w Myślenicach, Galerii Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim, Zbąszynku i w Kędzierzynie Koźlu. W ten sposób sieć Intermarche skurczyła się do 200 placówek z blisko 235 pod koniec 2017 roku.