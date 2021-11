44 mln zł sprzedaży Bio Planet w III kwartale. Spadek zysku o 68 proc.

Sprzedaż Bio Planet w III kwartale 2021 r. wyniosła 43,84 mln zł, co stanowi 1 proc. spadku w stosunku do sprzedaży za III kwartał 2020 r., która wynosiła 44,4 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost o 29 proc. w stosunku do przychodów w III kwartale 2019 r., które wynosiły 34,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.