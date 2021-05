468 mln zł zysku Dino za 2020 roku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy

Dino przeznaczy zysk na kapitał zapasowy, fot. Shutterstock

Spółka Dino Polska poinformowała, że planuje zysk netto osiągnięty w 2020 roku, czyli 468 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

18 czerwca br. odbędzie się ZWZ Dino Polska, na którym zostanie rozpatrzony wniosek zarządu o podział zysku.

Przypomnijmy: w 2020 roku przychody Dino Polska wzrosły z 7,6 mld zł wypracowanych w 2019 r. do 10,1 mld zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży na bazie like-for-like (LfL), czyli w marketach, które istniały także we wcześniejszym roku, po raz kolejny był dwucyfrowy i wyniósł w 2020 r. 12,6%.

W I kwartale br. wzrost sprzedaży w ujęciu LfL w połączeniu ze wzrostem liczby sklepów Dino skutkował w I kw. 2021 r. łącznym wzrostem przychodów Dino Polska o 24,3% r/r do 2,76 mld zł. Wynik EBITDA wzrósł o 27,7% do 243 mln zł.



W ciągu 12 miesięcy otwartych zostało 255 nowych sklepów (wyłączając 23 marketów, które na koniec 2020 r. oczekiwały na otwarcie) w stosunku do 243 w 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. sieć Dino tworzyły 1.473 sklepy o łącznej powierzchni sali sprzedaży 573.489 mkw.

Na koniec marca 2021 r. sieć Dino liczyła 1532 markety, o 298 więcej w porównaniu do marca 2020 r.

W I kwartale 2021 r. otwartych zostało 59 nowych sklepów. Rosnącej skali działalności Dino Polska towarzyszy poprawa rentowności.