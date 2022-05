5 lat Dino na GPW - od 628 do 1880 sklepów. Cel to 2700 placówek

Strategia rozwoju spółki zakładała przekroczenie liczby 1200 sklepów do końca 2020 r. Te obietnice zostały spełnione - na koniec 2020 r. sieć liczyła 1496 sklepów. Teraz jest ich aż 1880.

W 2017 r. Dino porównywało się do Delikatesów Centrum i Polomarketu. Dziś analitycy porównują sieć do największej w kraju - Biedronki.

Grupa Dino wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 910,3 mln zł wobec 707,4 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 29% rok do roku. W I kw. 2022 r. przychody były na poziomie 3 854 257 tys zł, a zysk netto wyniósł 191 375 tys. zł.

W prospekcie emisyjnym sieci z 2017 r. przeczytaliśmy :Zarząd jest zdania, że potencjał rynku polskiego pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Grupy Dino. Czy to granica Dino? A może dziś już założenia są inne?

Dino prześcignie Biedronkę?

Analitycy DM BOŚ w rekomendacji wydanej 26 kwietnia br pisali: Dino to najszybciej rozwijająca się sieć supermarketów proximity w Polsce, zarówno pod względem liczby otwieranych sklepów, jak i dynamiki wzrostu przychodów. Na koniec marca sieć Dino liczyła 1880 sklepów wobec 1532 rok wcześniej. Z kolei Biedronka na koniec marca miała 3.261 sklepów. Spółka otworzyła od stycznia do końca marca 2022 r. 66 nowych sklepów wobec 59 rok wcześniej. Natomiast Biedronka otworzyła w pierwszym kwartale netto 11 sklepów. Zdaniem analityków liczba sklepów sieci może podwoić się w ciągu 4 lat.

Obecnie Dino Polska koncentruje się na dalszej dynamicznej ekspansji, z uwzględnieniem wszystkich rejonów Polski. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na ten cel w I kwartale 2022 r. wyniosły 336 mln zł.

– Zagęszczamy sieć naszych marketów tak, aby znajdowały się blisko miejsc zamieszkania klientów, ułatwiając im realizację codziennych zakupów spożywczych. Szeroka oferta różnorodnych i korzystnych cenowo produktów pozwala nam trafnie odpowiadać na potrzeby konsumentów, którzy okazują sieci Dino coraz większe zaufanie – mówiła wczoraj Izabela Biadała, Członek Zarządu.

Pierwszy supermarket Dino został otwarty w 1999 roku.

Typowy sklep Grupy Dino to wolno stojący budynek zlokalizowany w małym lub średnim mieście, lub na peryferiach dużego miasta, otwarty od godz. 7.00 do godz. 22.00. Większość sklepów ma ok. 400 m2

powierzchni sali sprzedaży i jest zlokalizowana na działkach o powierzchni ok. 3.000 m2 z parkingiem dla 10-30 samochodów.