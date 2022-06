5 trendów w handlu detalicznym, które zdominują drugie półrocze 2022

1. Praktyki rolnictwa regeneracyjnego

Wraz ze wzrostem populacji popyt na żywność będzie nadal rósł. Wielu rolników zwraca się w stronę regeneracyjnych praktyk rolniczych zamiast polegać na chemikaliach, takich jak nawozy, w celu utrzymania żyzności gleby.

Rolnictwo regeneracyjne to system zasad i praktyk, który generuje produkty rolne, sekwestruje węgiel i zwiększa różnorodność biologiczną gleby.

Coś tak prostego, jak rotacja upraw na różnych polach z jednego sezonu wegetacyjnego na następny, może mieć ogromny wpływ na zdrowie gleby i bioróżnorodność.

Była to praktyka stosowana przez rolników od wieków, dopóki nie wypadła z obiegu na rzecz nowoczesnych technik. Rolnictwo regeneracyjne jest najważniejszym trendem w systemie żywnościowym w 2022 r. i jest na dobrej drodze, aby nabrać rozpędu w nadchodzących latach.

2. Wzrost rynku białek alternatywnych

Białka alternatywne lub roślinne zyskują na popularności w Europie. Eksperci przewidują, że sam rynek europejski będzie warty 3,8 miliarda dolarów (3,6 miliarda euro) do 2026 roku, wzrastając o 6,66% w ciągu pięciu lat.

Weganie i wegetarianie nie są jedynymi konsumentami, którzy przyczyniają się do tego ogromnego wzrostu rynku. Wiele firm pracuje nad stworzeniem alternatywnych opcji białka, które przemówią do każdego, niezależnie od ich ogólnych preferencji dotyczących diety. To także doskonały wybór dla osób zaniepokojonych śladem węglowym hodowli przemysłowej.

Aktor Leonardo DiCaprio zainwestował w dwa start-upy — Aleph Farms i Mosa Meat — pracujące nad wprowadzeniem mięsa hodowanego komórkowo na rynek UE.

To wciąż bardzo nowy rynek, ale przy rosnącej liczbie konsumentów poszukujących alternatywnych białek ma on duży potencjał wzrostu.

3. Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie wciąż trwa, a jej skutki docierają do najdalszych zakątków świata, wstrząsając europejskimi trendami. Rosja i Ukraina dostarczają większość oleju słonecznikowego używanego na całym świecie – sama Ukraina dostarcza 35%-45% oleju słonecznikowego rafinowanego w UE.

Ten neutralny olej jest kluczowym składnikiem wielu produktów spożywczych i jest popularnym olejem używanym do smażenia w branży gastronomicznej. W odpowiedzi na zbliżający się niedobór oleju słonecznikowego i wzrost cen, który ma wpływ na inne oleje spożywcze, niektóre supermarkety zaczęły go reglamentować, aby zapobiec panice przy zakupach.

Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, jakie będą dalekosiężne skutki rosyjskiego ataku, ale zbliżają się niedobory żywności. Sprzedawcy będą musieli wyprzedzić panikę zakupową, która może się pojawić, jeśli z półek sklepowych zaczną znikać takie rzeczy jak olej spożywczy lub papier toaletowy. Kryzys energetyczny, podsycany wojną na Ukrainie, może w najbliższych miesiącach przyczynić się do kolejnego niedoboru papieru toaletowego w sklepach.

4. Młode pokolenie chce mieć wpływ na rynek spożywczy

Młodsi konsumenci wzywają do zmiany w sposobie produkcji i konsumpcji żywności w Europie. Domagają się "miejsca przy stole" i głosu w nadchodzących decyzjach, które mogą mieć wpływ na rynek spożywczy.

W 2021 r. wielu młodych ludzi zebrało się razem, aby zainicjować manifest systemu zatytułowany "Menu na zmiany".

Młodzi ludzie domagają się zmian w całej UE w celu przekształcenia systemu żywności w bardziej zrównoważony, w tym promowania rolnictwa regeneracyjnego, definiowania jednolitych wytycznych w zakresie żywienia i etykietowania oraz zwiększania inkluzywności systemów żywnościowych.

5. Rosnąca inflacja i malejące wolumeny

Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem borykającym się z bezprecedensową inflacją i rosnącymi kosztami. Inflacja w UE też szybuje. Koszty żywności i energii idą w górę. Częściowo jest to powiązane z wojną na Ukrainie, ponieważ kraje starają się uniezależnić od zerwać z zależność od rosyjskiej ropy.

Istnieje rosnące ryzyko globalnego spowolnienia i recesji w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach, ale eksperci uważają, że zacznie ono ustępować jeszcze w tym roku. Konsumenci, zwłaszcza ci o niższych dochodach, mogą stracić znaczną część swojej siły nabywczej wraz ze wzrostem cen żywności i benzyny. Ta rekordowa inflacja będzie nadal wpływać na trendy w europejskich supermarketach w najbliższej przyszłości.