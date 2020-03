500 zł dodatku za pełną dyspozycjoność dla pracowników Netto

fot. sklep Netto

Zarząd Netto Polska podjął decyzję o wypłacie pracownikom sklepów oraz magazynów ekstra dodatku w wysokości 500 zł dla każdego, kto w najtrudniejszym okresie był w pełni dyspozycyjny. Osoby, które z jakichś powodów były nieobecne w pracy, otrzymają dodatek proporcjonalny do przepracowanego okresu.

Netto poinformowało wcześniej o zmianie zasad przyznawania premii frekwencyjnych. Pracownicy sklepów, którzy z powodu choroby swojej lub swojego dziecka w marcu zmuszeni byli do skorzystania z prawa do usprawiedliwionej nieobecności, dostaną premie w pełnej wysokości.

- Nasza firma w tym najtrudniejszym okresie skoncentrowała się przede wszystkim na pracownikach – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Podjęliśmy decyzję o odgrodzeniu ekranami z pleksi najbardziej narażonych stanowisk pracy – czyli kas. Zainstalowaliśmy ok. 1500 ekranów przy kasach. Są obecnie już we wszystkich naszych sklepach – dodaje.

Netto skróciło także o godzinę czas otwarcia swoich placówek – obecnie są one czynne od godz. 7 do 21, od poniedziałku do soboty.