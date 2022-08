58 detalistów opuściło SPAR Polska. Centrum dystrybucyjne pod Warszawą do zamknięcia

Franczyzobiorcy odchodzą

Na dzień 1 lipca 2022 r. ich obroty stanowiły 11,7% przychodów SPAR Polska i 0,2% obrotów Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.

Chociaż wyjście franczyzobiorców z sieci może wydawać się tymczasowo niepowodzeniem, kierownictwo jest głęboko przekonane, że umowy z detalistami którzy zdecydowali się pozostać, pomogą firmie osiągnąć pożądany poziom lojalności detalistów - wskazuje firma.

Polski zespół zarządzający pozostaje otwarty na ewentualne renegocjacje, gdyby detaliści, którzy odeszli, zmienili zdanie. Jednocześcnie kierownictwo jest przekonane, że część utraconych kontraktów może zostać odzyskana, ponieważ możliwości hurtowe SPAR w Polsce są dalej rozwijane i poprawiane.

Magazyn pod Warszawą do likwidacji

SPAR Polska działa obecnie w trzech centrach dystrybucyjnych. Zarząd podjął działania zmierzające do zamknięcie warszawskiego centrum dystrybucyjnego od listopada 2022 roku. Zdaniem firmy usprawni to logistykę, zwiększy wydajność i zmniejszy niepotrzebne koszty, ponieważ działalność w Polsce będzie teraz skupiać w dwóch regionalnych centrach dystrybucji. Centrum dystrybucyjne w Poznaniu będzie obsługiwać

sieci handlowe na północy kraju oraz centrum dystrybucyjne w Czeladzi będzue obsługiwać sprzedawców detalicznych na południu kraju. Centrum dystrybucyjne w Czeladzi jest obecnie w trakcie rozbudowy, która pozwoli na zwiększenie zatowarownaia suchych i świeżych artykułów spożywczych, co poprawi ogólny poziom usług dla detalistów SPAR.

Rozbudowa zostanie zakończona do połowy października 2022 roku.

Grupa robocza będzie monitorować sytuację w SPAR Polska

Zarząd potwierdził restrukturyzację kierownictwa wykonawczego, a CEO Grupy, Brett Botten będzie nadzorował realizację nowej strategii SPAR Polska. Ponadto powołana została grupa robocza ds. monitorowania realizacji strategii ożywienia polskiego biznesu. Zarząd pozostaje przekonany, że szansa dla sieci SPAR w Polsce jest nadal znaczna, to postępy w realizacji planu będą monitorowane na bieżąco w nadchodzących miesiącach. Do zarządu polskiejj spółki w sierpniu trafił MARTHINUS GERHARDUS SCHOEMAN, który został kolejny członkiem zarządu.

Na dzień 31 marca 2022 r. SPAR Polska miał 208 sklepów i obroty na poziomie 1,3 mld randów (364 mln zł), co stanowiło 1,9% obrotów Grupy. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w sieci działy już tylko 164 sklepy. W sierpniu SPAR Polska formalnie przejął spółki WSS Dystrybucja (dawniej Piotr i Paweł) oraz WSS Nieruchomości (dawniej Grupa Piotr i Paweł).

Firma złożyła też sprawozdanie finansowe za okres 1.1.2020 do 30.09.2021. Wynika z niego, że wartość przychodów ze sprzedaży osiągnęła w tym czasie 159,8 mln zł, co stanowi 85% ogółu przychodów netto ze sprzedaży. Pozostała część przychodów w wysokości 28,5 mln zł (15%) została wygenerowana z tytułu sprzedaży usług, w tym usług marketingowych. Strata netto w tym okresie wyniosła 65 mln zł. W spółce były zatrudnione 223 osoby a średnia miesięczna płaca brutto ukształtowała się na poziomie 10 942,20 zł. W okresie 21 miesięcy osoby wchodzące w skład zarządu otrzymały 3,3 mln zł z tytuły wynagrodzeń.

Plany a rzeczywistość

Gdy SPAR przejmował Piotra i Pawła liczył, że osiągnie rentowność po 18 miesiacach. Od przejęcia minęły już 3 lata. W tym czasie liczba sklepów spadła z 227 w 2021 roku do 164 obecnie. Firma zakładała, że w ciagu 5 lat uda jej się zbudować sieć liczącą 400 placówek i że będzie w stanie otwierać 50 sklepów rocznie. Póki co nie udało się zrealizować tych planów.