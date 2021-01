60 tysięcy dzieci otrzymało paczkę powitalną Dada

W 2021 roku rusza nowa edycja kampanii Biedronki "Paczka powitalna Dada”. Od początku trwania akcji sieć przekazała paczki rodzicom ponad 60 tysięcy dzieci na terenie całej Polski.

Akcja „Paczka powitalna Dada” została wprowadzona przez Biedronkę na początku lutego 2020 roku. Wspólnie z marką Dada, Biedronka przekazała paczkę powitalną rodzicom każdego malucha w Polsce, który przyszedł na świat w 2020 roku i został zgłoszony do udziału w akcji. Dzięki tej kampanii, wspólnie ze świeżo upieczonymi rodzicami firma powitała na świecie ponad 60 tysięcy dzieci. Najbardziej popularnymi imionami maluchów, które dostały prezenty, były Julia i Antoni.

- Początek nowego roku to doskonała okazja do podsumowania zeszłorocznej prorodzinnej inicjatywy sieci Biedronka, której pozytywne efekty odczuły dziesiątki tysięcy rodzin w Polsce. Dla Biedronki to wielki zaszczyt wspierać indywidualnie każdą z nich w tym szczególnym dla nich momencie. W ten sposób podkreślamy, jak istotne jest dla nas towarzyszenie mieszkańcom naszego kraju w najważniejszych momentach i dzielenie z nimi codziennych chwil szczęścia. Również w 2021 roku zachęcamy przyszłych rodziców do wzięcia udziału w akcji - mówi Estera Rink, dyrektor kategorii odpowiedzialna za markę Dada w sieci Biedronka

Aby otrzymać od Biedronki bezpłatnie i prosto do domu paczkę produktów marki Dada, wystarczy zarejestrować się na stronie www.dadaclub.pl i zgłosić dziecko do akcji. W skład paczki powitalnej wchodzą: pieluszki Dada Extra Care (rozmiar 2), nawilżane chusteczki Dada Extra Care Sensitive oraz papierowe patyczki dla niemowląt Dada. Dla członków Dada Club przewidziane są również kolejne niespodzianki i dodatkowe zniżki. Również w tym roku paczki dostarcza Poczta Polska.