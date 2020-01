64 nowe sklepy Top Market od początku roku

Fot. za Facebook/Topmarketpolska

Polska Grupa Supermarketów kontynuuje proces rozbudowy sieci sklepów franczyzowych Top Market. Po tym, jak na początku stycznia br. pozyskała 57 nowych placówek, w tym tygodniu otrzymała potwierdzenie od kolejnych 7 punktów o wejściu w szeregi sieci.

Jak informują przedstawiciele Polskiej Grupy Supermarketów nowe placówki sieci Top Market znajdują się w Kobyłce, Kozienicach, Radzyminie, Szaflarach oraz Wołominie. Wszystkie sklepy zaopatrzone zostaną w nową identyfikację wizualną Top Market, zaprezentowaną pod koniec 2019 roku.

W 2020 PGS chce rosnąc poprzez rozwój organiczny. Prowadzi jednocześnie program partnerski, zachęcając przedsiębiorców działających wcześniej pod innymi szyldami do współpracy. Do końca roku sieć ma urosnąć do 700 placówek.