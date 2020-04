70-proc. wzrost sprzedaży Bio Planet

Sprzedaż spółki Bio Planet za marzec 2020 r. osiągnęła 24,8 mln złotych, co stanowi 70% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc marzec 2019 r., która wyniosła 14,6 mln zł.

W całym pierwszym kwartale 2020 r. przychody osiągnęły 55,6 mln zł, co stanowi 37% wzrostu

w stosunku do przychodów za I kwartał 2019 r.

W marcu spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty. Większość nowości

to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet.

Ponadto spółka uruchomiła sobotnie dostawy na kierunkach: Warszawa i Łódź, co zapewni

klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej

z oferty Bio Planet.

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 firma dla bezpieczeństwa pracownikówjak i klientów odwołała wewnętrze Targi Bio Planet, które miały odbyć się 14 marca 2020 r. Kolejna edycja targów planowana jest na marzec 2021 roku.