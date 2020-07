723 sklepy Lidla w Polsce. Czy sieć zrealizuje plany ekspansji?

CK 2020-07-09 15:13:35

Janek, odleciałeś w kosmos? Jest Unia Europejska i każdy może robić biznes gdzie chce. My Polacy też się panoszymy w innych krajach. Twoim tokiem myślenia to nasze firmy jak CCC czy Reserved powinny opuścić Czechy, Słowację i Węgry bo po co im polskie firmy jak mają swoje. Skoro Lidl jest u nas to znaczy, że nie mieli konkurencji polskiej i dlatego się u nas ulokowali. W Czechach i na Słowacji też jest Lidl i nikomu nie przeszkadza. Swoją drogą nie lubię Lidla za badziew i drożyznę. Teraz w Kielcach budują Aldi. Zobaczymy co będzie.