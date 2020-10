78 mln funtów straty Tesco w Polsce po I półroczu 2020/21

Sprzedaż Tesco w Polsce spadła o 38,3% według aktualnych kursów wymiany. Fot. Shutterstock

W ciągu 26 tygodni, zakończonych 29 sierpnia 2020, czyli w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/21, Tesco w Polsce osiągnęło 522 mln funtów przychodów, wobec 841 mln funtów rok wcześniej. Strata na poziomie operacyjnym pogłębiła się rok do roku, do 12 mln funtów wobec 7 mln funtów. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych strata na poziomie netto wyniosła 78 mln funtów wobec 116 mln funtów straty rok wcześniej – podało Tesco w raporcie.

Sprzedaż w Polsce spadła o 38,3% według aktualnych kursów wymiany oraz o 36,8% przy stałym kursie, co było skutkiem między innymi zamykania sklepów i przejścia na model dwuformatowy.

Tesco podało, że poza 165 mln funtów ze sprzedaży operacji w Polsce, grupa spodziewa się dodatkowego wpływu w wysokości ok. 140 mln funtów ze sprzedaży pozostałych nieruchomości w naszym kraju.

- Sprzedaż polskiej firmy do Salling Group A/S, uzgodniona w czerwcu, przyczyni się do pozyskania wpływów pieniężnych netto w wysokości ok. 165 mln GBP. Zakończenie transakcji spodziewane wiosną 2021 r. Spodziewane są ponadto dodatkowe wpływy w wysokości ok. 140 mln GBP ze sprzedaży pozostałych nieruchomości w 2021 r . – czytamy w raporcie Tesco.

Jak informuje spółka, cała działalność Grupy w Polsce została zaprezentowana w raporcie jako działalność zaniechana.

Grupa Tesco, w pierwszym półroczu miała 26,7 mld funtów przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 6,6 proc. licząc po aktualnym kursie wymiany. Zysk operacyjny przed zdarzeniami jednorazowymi wyniósł 1 mld funtów wobec 1,2 mld funtów rok wcześniej.

Zysk przed opodatkowaniem Grupy Tesco w I półroczu 2020/21 wyniósł 551 mln funtów wobec 428 mln funtów rok wcześniej.