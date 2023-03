8 kobiet na 8 marca. Te nazwiska w branży handlowej trzeba znać

Menadżerki w branży handlowej

1. Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Renata Juszkiewicz, fot. POHID

Od 1996 roku związana z koncernem METRO GROUP w Polsce. Od 2000 pełni funkcję dyrektora Przedstawicielstwa METRO AG w Polsce, a od 2013 dyrektor Przedstawicielstwa METRO AG na Europę Środkowo-Wschodnią. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wiceprezes EuroCommerce, przewodnicząca Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej. Reprezentuje nowoczesny handel wobec polskich władz i organów państwowych oraz w instytucjach unijnych.

2. Anna Grabowska, wiceprezes zarządu ds. komercyjnych, Żabka Polska

Anna Grabowska, fot. Żabka

Anna Grabowska od stycznia 2021 roku zarządza zespołem, którego zadaniem jest wyznaczanie kierunków rozwoju sieci Żabka.

Przed objęciem tego stanowiska, od kwietnia 2016 pełniła funkcję Wiceprezeski Zarządu ds. Komercyjnych w firmie Żabka Polska, kierując departamentami: handlowym i marketingu. Odpowiadała za zdefiniowanie i wdrożenie w życie strategii asortymentowej, promocyjnej i cenowej sieci. Nadzorowała przekształcenie sieci sklepów do nowego formatu, wcielając w życie nową strategię marketingową oraz innowacyjną wizję komunikacji z klientami. W ostatnich trzech latach na tym stanowisku przeprowadziła transformację oferty sklepów, rozwijając innowacyjne produkty, marki oraz usługi modern convenience spełniające potrzeby współczesnego konsumenta.

Wcześniej przez blisko 19 lat związana była z siecią Tesco, m.in. jako wieloletni Dyrektor Działu Zakupów.

Absolwentka Stanford University oraz Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

3. Ewa Szmidt-Belcarz, prezes zarządu i współwłaścicielka Empiku

Ewa Szmidt-Belcarz fot. Empik

Ewa Szmidt-Belcarz od 2015 r. jest prezesem zarządu Empik. Zanim dołączyła do spółki zajmowała stanowisko partnera w McKinsey & Company, gdzie kierowała pionem sprzedaży detalicznej i dóbr konsumenckich. Została awansowana na stanowisko globalnego Partnera w McKinsey &

Company. Wcześniej zajmowała Wcześniej zajmowała różne stanowiska w pionach marketingu firm działających na rynku dóbr konsumenckich w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ewa Szmidt-Belcarz posiada podwójny dyplom magistra Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management ze Szkoły Głównej Handlowej, oraz London School of Economics, jak również dyplom MBA uczelni INSEAD we Francji.

4. Marina Dubakina, członek zarządu IKEA Retail

Marina Dubakina fot. IKEA

Marina Dubakina dołączyła do IKEA ponad 18 lat temu w Rosji, gdzie ostatnią funkcją, jaką pełniła, było stanowisko dyrektorki ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2014 r. zdobywała doświadczenie w Szwecji, rozwijając się jako asystentka prezesa Zarządu Grupy Ingka. Następnie pracowała jako dyrektorka Regionu w Barcelonie, a w 2021 r. przeprowadziła się do Polski, gdzie objęła stanowisko dyrektorki Regionalnej w IKEA Retail odpowiedzialnej za sześć lokalnych rynków w ramach Regionu Zachodniego.

5. Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash

Katarzyna Kopaczewska fot. Eurocash

Katarzyna Kopaczewska jest członkiem zarządu Grupy Eurocash od 2004 roku. Ekspertka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z doświadczeniem na stanowiskach: Human Resources Managera w Johnson&Johnson, dyrektor personalnej i członka zarządu Jeronimo Martins oraz dyrektor korporacyjnej ds. personalnych w ZF Polpharma. Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ukończyła również zagraniczne szkolenia w zakresie zarządzania i zarządzania personelem, organizowane przez Management Center Europe (Belgia), IMD (Szwajcaria), INSEAD (Francja) oraz Stanford University (USA).

6. Katarzyna Kosel, członek zarządu MAKRO Cash and Carry Polska S.A

Katarzyna Kosel, fot. Makro

Katarzyna Kosel od 2012 roku związana była z Grupą Kingfisher. W 2017 roku pracowała dla największej spółki w Grupie Kingfisher B&Q plc w Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadała za 8,5 proc. obrotu całej Grupy, pełniąc rolę dyrektora handlowego Pionu Technicznego. W latach 2012-2016 pracowała na rzecz spółki Castorama Polska jako dyrektor ds. personalnych i odpowiedzialności społecznej. Piastowała również stanowisko członka Komitetu Odpowiedzialności Społecznej w Grupie KingFisher.

W 2015 roku dołączyła do zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHID) jako członek zarządu ds. sieci przemysłowych i pełniła tę funkcję przez 2 lata. We wcześniejszych etapach swojej kariery przez blisko 12 lat związana była z siecią Carrefour Polska, gdzie przez ostatnie 7 lat zajmowała stanowisko dyrektora zasobów ludzkich dyrekcji generalnej. Katarzyna Kosel posiada ukończone studia MBA w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz program AMP IESE Business School i jest magistrem ekonomii.

W marcu 2018 roku Katarzyna Kosel objęła stanowisko dyrektora Pionu Personalnego i członka zarządu w sieci Makro Polska.

7. Laura-Elena Manu, członek zarządu Kaufland Polska

Laura-Elena Manu, fot. Kaufland

Pochodząca z Rumunii Laura-Elena Manu to ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży handlowej. Karierę rozpoczęła w 2003 r. w Rumunii jako kupiec w firmie Rewe, będącej właścicielem XXL Mega Discount i Penny Market. Po pięciu latach związała się zawodowo z siecią Kaufland. Przez 14 lat w Rumunii, Mołdawii i Bułgarii Laura pełniła m.in. funkcję dyrektora Departamentu Zakupu oraz członka zarządu. Od lutego 2022 r. Laura-Elena Manu jest zatrudniona w sieci Kaufland Polska.

8. Izabela Biadała, członek zarządu, dyrektor operacyjno-administracyjny, Dino Polska

Izabela Biadała, fot. Dino

Izabela Biadała uczestniczy w rozwoju Grupy Dino Polska od 2002 r. W latach 2002-2011 zajmowała stanowiska w obszarze administracji, logistyki i księgowości. Od 2011 r. pełni w spółce funkcje kierownicze. W latach 2011-2019 kierowała Działem Zarządzania Bazą Danych, a w jego ramach była odpowiedzialna m.in. za wdrożenie informatycznego systemu sprzedaży w sieci marketów Dino. W listopadzie 2019 r. objęła stanowisko Dyrektora Administracji, a następnie, w marcu 2020 r., funkcję Dyrektora Operacyjno-Administracyjnego. Nadzoruje działy operacji sklepowych, zakupów, sprzedaży, administracji, IT, logistyki, ochrony i BHP oraz rekrutacji. W czerwcu 2020 r. Izabela Biadała została powołana na członka zarządu „Dino Polska” S.A.

Izabela Biadała ukończyła zarządzanie w zakresie finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.