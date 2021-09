88 sklepów zmieniło szyld z Tesco na Netto

Netto w czwartek otworzyła kolejne pięć swoich sklepów: w Górze, Krakowie, Toruniu, Gostyninie i Dobrym Mieście. Łączna powierzchnia nowych placówek duńskiej sieci to ok. 3 500 m2. Oznacza to, że 88 placówek Tesco zostało otwartych jako sklepy Netto.