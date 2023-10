9 miesięcy w Dino Polska. Co zdziałał dział ekspansji?

Na koniec września 2023 r. sieć Dino liczyła 2340 sklepów, wobec 2069 marketów rok wcześniej.

Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 921,4 tys. mkw. wobec 812,6 tys. mkw. rok temu.

Przypomnijmy: w I półroczu 2023 r. przychody grupy Dino wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3 proc. wyższe rdr. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kwartale 20,3 proc., po wzroście o 29,8 proc. w analogicznym okresie 2022 r. Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 23,3 proc.i również była niższa niż przed rokiem (25,5 proc.).

Dino ma 2340 sklepów

Na koniec czerwca 2023 r. Dino Polska zwiększyła rozmiary swojej sieci do 2272 placówek, wobec 1975 rok wcześniej. Koniec września to 2340 sklepów.

W Dino pracuje 40 tys. ludzi

Dino Polska zatrudnia już ok. 40 tys. osób. W pół roku firma powiększyła załogę o prawie 5 tys. pracowników.

Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.

Sklepy Dino z tradycyjnymi usługami

Markety Dino są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:301 oraz w niedziele handlowe w godzinach 8:30 do 20:00. Każdy sklep Dino posiada stoisko mięsne z obsługą, w którym można kupić wysokiej mięsa, wędliny oraz przetwory mięsne dostarczane przez zakład mięsny Agro-Rydzyna.