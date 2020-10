Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Żabka Polska, gościem Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Żabka Polska, fot. materiały prasowe

Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Żabka Polska, weźmie udział w debacie inauguracyjnej Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu "Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywcze".





Tematyka debaty, która rozpocznie się 3 listopada o godz. 9.30 to:

- Nowa rzeczywistość branży spożywczej – jak szybko dopasować się do zachodzących zmian?

- Czy kryzysy wzmacniają? Jak COVID-19 umocnił sektor produkcji żywności? Co zdemaskowała pandemia?

- Czego realnie potrzebują i będą potrzebować producenci żywności i jej konsumenci?

- Trendy i formaty, które zdały egzamin w trakcie lockdownu. Skuteczne zarządzanie ofertą

Szybki szturm na online – sprzedaż, komunikacja, marketing

- To nie jest koniec świata, to tylko kryzys! Czeka nas ewolucja zachowań konsumenckich, a nie rewolucja?

- Nie ma odwrotu od innowacji i nowych trendów. Które są najbardziej wyraźne?

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Forum Rynku Spożywczego i Handlu ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).

Forum Rynku Spożywczego i Handlu na przestrzeni lat osiągnęło pozycję największej konferencji poświęconej sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce. Co roku w debatach udział biorą przedstawiciele największych firm sektora spożywczego i handlowego oraz HoReCa: producenci, przetwórcy, dystrybutorzy, handlowcy, restauratorzy a także decydenci z otoczenia administracyjnego i analitycy.

Debaty, realizowane przez studio telewizyjne oraz w formie interaktywnego uczestnictwa online, przybiorą dynamiczne formy. W programie rozmowy 1:1, warsztaty, mikrodebaty, rozmowy o aktualnej sytuacji w branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Triumf zaufania, lokalności i bezpieczeństwa – tak w skrócie można podsumować wyjątkowy rok 2020. Jak te hasła przekładają się na rzeczywistość firm spożywczych i handlowych? Dowiemy się podczas Internetowego XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie.