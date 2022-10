Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Żabka Polska na FRSiH 2022

Dr Adam Manikowski jest Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym Żabka Polska.

Od stycznia 2021 r. kieruje jednostką biznesową Żabka Polska odpowiadającą za sprzedaż fizyczną, w tym zespoły związane z funkcjonowaniem sieci Żabka od ekspansji przez adaptację, łańcuch dostaw, franczyzę i biuro wsparcia po asortyment i komunikację.

Posiada bogate doświadczenie na rynku międzynarodowym. Przed dołączeniem do Żabka Polska zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. marketingu w Walmart, który jest największym globalnym detalistą na świecie. Wcześniej związany z Tesco, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego i Dyrektora Zarządzającego Tesco Polska, a przed objęciem tego stanowiska jako Chief Operations Officer wspierał rozwój sieci w Chinach. Karierę zawodową rozpoczynał w strukturach operacyjnych Biedronki, gdzie docelowo pełnił funkcję Chief Marketing Officer.

Sesja Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna

Główne tematy sesji, w której udział bierze Adam Manikowski to:

- Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

- Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

- Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

- Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

- Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.