Afera z tłuszczami technicznymi. Jaki jest finał tej sprawy?

Na początku października onet.pl napisał, że na nasze stoły trafiało mięso zwierząt, które były karmione komponentami do produkcji paliwa. Dostawały bowiem pasze zawierające tzw. tłuszcze techniczne. Podejrzaną karmę nieświadomie stosowały bardzo znane firmy z branży mięsnej, a za oszustwem stoją dostawcy komponentów do pasz, czyli małżonkowie Maciej i Monika J. z Poznania, którzy prowadzą polski oddział niemieckiej firmy Berg+Schmidt. Ruszyła więc machina państwowa, która zbadała sprawę. Co ustalono?

Afera paszowa: Bez wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt

Z dokumentów ministerstw rolnictwa dowiadujemy się, że incydent

dotyczący stosowania „technicznych” kwasów tłuszczowych do produkcji pasz nosi znamiona przestępstwa gospodarczego, niemającego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego.

W ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną, pobrano próbki kwasów tłuszczowych z zakładów produkujących pasze objętych dochodzeniem CBŚP, a także mieszanek paszowych, do których wytworzenia użyto kwestionowane kwasy tłuszczowe. Wszystkie wykonane badania nie wskazują na jakiekolwiek przekroczenia wobec obowiązujących w tym zakresie norm.

Zabezpieczono surowce o o łącznej masie 1 853,648 ton

27 września 2022 r. Inspekcja Weterynaryjna dokonała zabezpieczenia wszystkich dostępnych kwasów tłuszczowych w wytwórniach pasz, w których działania prowadziło CBŚP. Surowce o łącznej masie 1 853,648 ton pozostają zabezpieczone do dnia dzisiejszego (stan na 10 listopada).

Wszystkie wyniki były zgodne z obowiązującymi normami. Próbki pasz zbadano w kierunkach: dioksyny, PCB, metale ciężkie oraz pestycydy. Kierunki badań określono w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Część próbek pozostaje zabezpieczona na wypadek konieczności przeprowadzenia badań w innych kierunkach.