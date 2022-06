Agus dostarcza do sklepów na Ukrainie: ATB, SPAR, Sim 23

Z punktu widzenia eksportu do Ukrainy największym wyzwaniem, oprócz trudnych i niebezpiecznych warunków transportu i magazynowania oraz zabezpieczenia płatności, są zmieniające się potrzeby ludzi. – Uważnie słuchamy naszych partnerów handlowych, którzy są najbliżej ludzi, na miejscu. Dzięki temu szybko identyfikujemy to jakich kategorii spożywczych oraz konkretnych produktów potrzebują teraz Ukraińcy i im je dostarczamy – tłumaczy Andrzej Mirowski, dyrektor komunikacji Agus.

Obecny popyt na produkty spożywcze to przede wszystkich artykuły z kategorii shelf stable, które mogą być przechowywane w temperaturze otoczenia oraz RTE (Ready To Eat), a więc wszelkiego rodzaju dania instant. – Z uwagi na malejącą siłę nabywczą ukraińskich konsumentów i ich aktualne codzienne wyzwania największe zapotrzebowanie to podstawowe produkty, dostępne cenowo, łatwe do przechowywania i niewymagające specjalnych warunków przygotowania. Mowa m.in. o makaronach, napojach, olejach, serach, majonezie, ketchupie oraz żywności w puszkach – dodaje Mirowski.

Agus powołał specjalny zespół projektowy, który będąc w codziennym kontakcie z przedstawicielami sieci ukraińskich: ATB, Fozzy, SPAR, EKO Market, Fozzy Group, Sim 23, Sviy Market, Hostynny Dim i Chudo Market, a także dystrybutorów, identyfikuje główne potrzeby rynku.