Akcjonariusze OFZ biorą sprawy w swoje ręce. Na czym stoi ekologiczny biznes?

- Wierząc w potencjał Grupy Organic Farma Zdrowia i możliwości rynkowe, 27 czerwca br., czworo akcjonariuszy i jednocześnie członków kierownictwa

Grupy, poprzez wykup menedżerski (management buyout), odkupiło wszystkie akcje posiadane przez dotychczasowego, głównego akcjonariusza – włoską spółkę Ecornaturasi S.p.A.. Intencją obecnych, głównych akcjonariuszy, jest maksymalne wykorzystanie możliwości dalszego, dynamicznego wzrostu sprzedaży, która w połączeniu z efektami restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, pozwoli wypracować trwałą poprawę rentowności w kolejnych okresach oraz pozyskać nowe środki finansowe, dzięki którym możliwy będzie dalszy, dynamiczny rozwój działalności handlowej Grupy w zakresie dystrybucji ekologicznej i naturalnej żywności, kosmetyków i środków higieny osobistej i domowej - pisze w liście do akcjonariuszy Sławomir Chłoń, prezes Organic Farma Zdrowia.

Organic Farma Zdrowia świętuje zysk

Grupa zakończyła I półrocze zyskiem netto w kwocie 5,4 miliona złotych, w

porównaniu do 1,3 miliona straty w poprzednim okresie. Zysk ten jest efektem

udanej restrukturyzacji finansowej polegającej na umorzeniu ponad 1,2 miliona

Euro pożyczki od włoskiej spółki Ecornaturasi (która była do 26 czerwca br.

Organic Farma Zdrowia S.A. głównym akcjonariuszem) oraz dodatniego wyniku netto z działalności operacyjnej Grupy. Zysk EBITDA za ten okres wyniósł 402 tys. zł, w porównaniu do 902 tys. zł straty.

- W świetle kontynuacji niespotykanie dużej ilości negatywnych czynników

zewnętrznych z jakimi mieliśmy do czynienia w tym okresie (ogromny wzrost

kosztów zatrudnienia, energii, usług obcych, surowców, produktów i opakowań;

kłopoty z dostawami surowców i produktów w związku z przerwanymi światowymi łańcuchami dostaw; inflacji na poziomie 18% i wreszcie kontynuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej), zarząd zdecydowanie uznaje osiągniętą sprzedaż i wyniki za satysfakcjonujące - podano.

Organic Market to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Podstawową działalnością spółki jest detaliczna sprzedaż żywości ekologicznej, ekologicznych kosmetyków i środków higieny osobistej i domowej. Sprzedaż jest realizowana poprzez sieć delikatesów stacjonarnych pod markami Organic

Market i poprzez sklepy internetowe.