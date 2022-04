Aktywiści mają niespodziankę dla kierownictwa sieci Auchan i Leroy Merlin

- Wiele osób pyta nas o dalsze plany. Postanowiliśmy, że w weekend wielkanocny nie będziemy organizować demonstracji w części miast (w tym Warszawie). Wojna w Ukrainie nie zna jednak przerw i już teraz dostajemy sygnały od różnych grup, zwłaszcza ukraińskich, że zamierzają protestować także w świąteczny weekend. Będziemy ich wspierać nagłaśniając ich wydarzenia na naszej stronie - piszą aktywiście, którzy wystartowali z akcją pod hasłem Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin.

Aktywiści podkreślają, że nie zawieszają działalności.

- Postaramy się w międzyczasie o inne formy protestu - ciekawe niespodzianki dla kierownictwa sieci w Polsce. Oni nadal nie zajęli jasnego stanowiska w sprawie bestialskiej rosyjskiej inwazji. Nie potępili także francuskiego kierownictwa, które poprzez obecność sieci w Rosji współfinansuje mordowanie ukraińskich cywilów - zaznaczają.

Czytelny sygnał dla Grupy ADEO

Organizatorzy manifestacji zachęcają swoich zwolenników do zgłaszania protestów na po Świętach - sobotę 23 kwietnia o 14.

- Zależy nam na synchronizacji naszych działań, żeby grupa ADEO odebrała czytelny sygnał – ten protest będzie tylko nabierał na sile. Jeśli chcesz, żeby nasza pikieta zawitała do twojego miasta, zrób pierwszy krok. Odezwij się do nas, a my pomożemy ci zorganizować i zarejestrować wydarzenie przed sklepem Leroy albo Auchan. Jeśli zrobisz to odpowiednio wcześnie, dołączą do ciebie inni. Jesteśmy przekonani, że po świętach nastąpi największa jak do tej pory kumulacja pikiet, manifestacji, happeningów - podają aktywiści.

Przypomnijmy, aktywiści w weekend 9-10 kwietnia zorganizowali aż 15 manifestacji pod sklepami sieci, które nie opuściły rosyjskiego rynku. Na celowniku są Leroy Merlin i Auchan.