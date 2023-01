Aldi 2023 - gdzie powstaną nowe sklepy?

- Aktualnie prowadzimy intensywną ekspansję, nasz cel to wzrost liczby sklepów o 50 proc. do końca 2023 r. Wszystko to oznacza nowe wyzwania, na które jesteśmy przygotowani - informują nas przedstawiciele sieci.

Nowe sklepy Aldi 2023

Pierwsze otwarcia sklepów Aldi w 2023 r. będą miały miejsce w Stargardzie i w Rokietnicy - oba sklepy otworzą się 25 stycznia. W ramach nowych otwarć jak zwykle na klientów czekają liczne promocje - na zakupach wybranych produktów będzie można zaoszczędzić nawet do 42%.

- Na pewno w tym roku otworzymy wiele nowych lokalizacji, jednak o wszelkich szczegółach możemy komunikować w momencie, kiedy wszystkie formalności związane z budowami są zakończone - podkreśla sieć.

Wkrótce kolejne nowe sklepy ALDI powstają również m.in. w: Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Wschowie, Żyrardowie, Krośnie, Pucku i w Suwałkach.

Otwarcia sklepów Aldi 2022

Dwa ostatnie sklepy sieć Aldi otworzyła 30.12.22 w Krośnie i we Wschowie. Te inwestycje sprawiły, że rok zamknięto z liczbą 251 placówek w Polsce.

Gdzie jeszcze otwierały się sklepy Aldi w zeszłym roku? Na liście są: Bydgoszcz, Leszno, Wrocław, Ustka, Śrem, Dąbrowa Górnicza, Swarzędz, Warszawa, Katowice, Grodzisk Mazowiecki, Nisko, Suchy Las, Gdynia, Gorlice, Jelenia, Góra, Wołomin, Toruń, Kielce, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Elbląg, Kwidzyń, Piekary Śląski, Sopot, Rzeszów, Gliwice, Skawina, Pleszew, Słupsk, Łomża, Nowy Sącz, Mikołów, Lublin, Biała Podlaska, Szczecin, Tczew, Września, Zgorzelec, Sosnowiec, Świdwin, Kalisz, Toruń, Reda, Działdowo, Złotoryja, Piła, Sieradz, Lublin oraz Poznań.

Aldi ma jasny plan

- Nasze ambicje są dość jasno określone, w perspektywie kolejnych pięciu lat chcemy mieć 500-600 sklepów. To zapewni nam odpowiednią skalę, umożliwi dalszy rozwój z osiągnięciem rentowności, z uwzględnieniem amortyzacji pewnych inwestycji i rozbudowy sieci logistycznej - mówił w 2022 r. Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.

Oprócz szybkiej ekspansji, sieć podaje, że jest też otwarta na przejęcia. Interesują ją placówki o powierzchni ok. 1 tys. m.kw.

Praca w Aldi

Przypomnijmy, od stycznia 2023 roku sieć ALDI wprowadziła podwyżki na wszystkich stanowiskach w obszarze sprzedaży, centrach dystrybucyjnych i administracji.

Zarobki pracowników w sklepach ALDI w styczniu 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy wynoszą od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy. Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.