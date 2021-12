Aldi, Carrefour, Kaufland, Auchan, Biedronka i Lidl - jakie prezenty dostaną pracownicy handlu?

Pracownicy sklepów jak co roku mogą liczyć na benefity z okazji Bożego Narodzenia.

Najczęściej dostają bony zakupowe oraz karty przedpłacone.

Z badań rynkowych wynika, że ten rok będzie szczególny, jeśli chodzi o świąteczne podarunki.

Zapytaliśmy najpopularniejsze sieci handlowe na jakie benefity mogą liczyć w tym roku ich pracownicy. Oto zebrane przez nas odpowiedzi.

Karta przedpłacona i paczka żywnościowa w Kauflandzie

Sieć Kaufland, która ma w naszym kraju prawie 230 sklepów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników informuje, że zgodnie z przyjętą praktyką każdy pracownik firmy z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzyma zarówno kartę przedpłaconą do wykorzystania w sklepach sieci, jak i paczkę z artykułami spożywczymi.

2,5 mln zł na bonusy w Aldi

Przedstawiciele sieci Aldi podkreślają, że firma przykłada bardzo dużą wagę do budowania przyjaznej atmosfery i poczucia jedności wśród pracowników.

- Zdajemy sobie bowiem sprawę, że takie podejście przekłada się na lojalność i zaangażowanie w codzienną pracę. Nasi pracownicy mają możliwość korzystania z pakietów zdrowotnych dofinansowywanych przez pracodawcę oraz pakietów sportowych w ramach współpracy z Medicover Sport. Pracownicy sklepów, magazynu oraz pracownicy zatrudnieni w biurach na stanowiskach specjalistycznych mogą korzystać z comiesięcznego zasilenia karty przedpłaconej na zakupy w sklepach ALDI. Jak co roku firma przygotowała również coś specjalnego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Sieć zasili karty przedpłacone dodatkową kwotą w ramach bonusu świątecznego i noworocznego. Łączna kwota jaką ALDI przeznaczy na tą okazję to kwota blisko dwóch i pół miliona złotych - mówi nam Iwona Stolarczyk, specjalista ds. PR sieci.

Rabaty w sklepach Biedronka

Sieć Biedronka podała, że rabaty w wysokości do 1000 złotych dla pracowników i wybranych współpracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych i biur Biedronki trafią przed Bożym Narodzeniem do ich rąk w uznaniu ich wyjątkowego wysiłku w mijającym roku. Vouchery będzie można zrealizować w sklepach sieci do końca stycznia 2022 r.

Oprócz wspomnianych rabatów w postaci voucherów przysługujących pracownikom na stanowiskach niemenedżerskich i wybranych współpracownikom, z okazji świąt wszyscy pracownicy sieci Biedronka otrzymają również dodatkowe zasilenie finansowe w postaci specjalnych e-kodów, również do wykorzystania podczas zakupów w sklepach sieci. To nowe rozwiązanie, w miejsce pracowniczych kart przedpłaconych.

Kwota świątecznych rabatów w postaci voucherów wyniesie 67 mln zł, a zasileń e-kodami 37 mln zł. Łączne wsparcie pieniężne dla pracowników od sieci Biedronka przekroczy tym samym 100 mln zł. Vouchery świąteczne będą finansowane spoza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jak co roku Biedronka przygotowała również paczki świąteczne dla osób zatrudnionych w sieci oraz ich dzieci. Rozda blisko 77 tysięcy paczek dla dorosłych oraz 75 tysięcy dla ich dzieci czyli w sumie ponad 150 tys. sztuk. Zatrudnieni otrzymają walizki kabinowe wypełnione m.in. kompletami ręczników oraz kosmetyczkami i słodyczami. Wzory walizek zostały przygotowane na specjalne zamówienie Biedronki. Paczki dla dzieci pracowników są podzielone na przedziały wiekowe: 0-2 lat, 3-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat. Grupy 3-6 i 7-10 są nowe, co pozwoliło lepiej dostosować prezenty.

Kupony rabatowe i bony świąteczne w Carrefour

Sieć Carrefour podkreśla, że grudzień to najgorętszy okres handlowy w całym roku. W tym roku firma poszerzyła listę bonusów przygotowanych dla swoich pracowników przed Świętami Bożego Narodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w strukturach sklepów na wybranych stanowiskach o profilu wykonawczym i operacyjnym premia za czwarty kwartał 2021 roku podwyższona zostanie jednorazowo o 50%.

Ponadto Carrefour będzie kontynuował wypłacanie premii za cele indywidualne za IV kwartał 2021 roku wszystkim pracownikom sklepów.

We wszystkie czwartki w grudniu 2021 roku pracownicy Carrefour będą mogli skorzystać też z podwojonego rabatu na zakupy w sieci z kartą pracownika. W te dni pracownicy sieci zaoszczędzą 20% na swoich zakupach.

Firma zdradza, że w tym roku świąteczne karty podarunkowe Carrefour przyznawane w ramach działalności socjalnej będą opiewały na wyższe kwoty. Zależnie od wynagrodzenia, pracownicy firmy otrzymają bony o łącznej wartości 1000, 800 lub 600 zł. Do bonów podarunkowych wydane zostaną również kupony rabatowe - Gwiazdkowy Pakiet Podarunkowy.

Wyliczenia Sodexo: 485 zł dla jednego pracownika

Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, mówi nam, że z badań rynkowych wynika, że ten rok będzie szczególny, jeśli chodzi o świąteczne bonusy i podarunki. Mówi się wręcz o rekordowo dużym zainteresowaniu pracodawców dodatkowymi działaniami.

