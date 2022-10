Aldi daje sobie 3 lata na osiągnięcie zysku

- Będziemy kontynuować obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w perspektywie trzech lat – mówi Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI w Polsce.

Aldi w Polsce - dynamika rozwoju

W ostatnich 5 latach ALDI w Polsce osiągnęło największą na rynku dynamikę rozwoju zwiększyło liczbę swoich sklepów o 70%. Sieć nieustannie też pracuje nad optymalizacją asortymentu, podnoszeniem jakości obsługi, a co za tym idzie, umacnianiem rozpoznawalności marki i rozwojem polityki zatrudnienia.

W minionym roku obrotowym ALDI kontynuowało działania w celu zwiększenia obrotu ze sprzedaży oraz dalszej ekspansji. W 2021 roku otwarto 39 nowych sklepów, co zapewniło obecność marki w każdym województwie. Wiele z tych lokalizacji usytuowanych jest w rejonie północnej i wschodniej Polski, gdzie marka ALDI była dotąd słabo rozpoznawalna.

Nowe centrum dystrybucji Aldi

Naturalną konsekwencją rozwoju sieci w tym rejonie była budowa nowego centrum dystrybucji. Inwestycja o powierzchni 43 300 mkw. została oddana do użytku w połowie września tego roku. Nowe centrum dystrybucji to gwarancja sprawnego zaopatrywania sklepów w północnej i centralnej części Polski. To też inwestycja w zmniejszenie kosztów dostaw towarów i poprawę procesów logistycznych. Znaczna część nakładów z tym związanych została poniesiona w minionym roku obrotowym.

Dotychczasowy magazyn w Chorzowie nadal będzie zaopatrywał sklepy południowej Polski. Z rozwojem sieci w tym regionie wiążą się także bardzo duże nakłady na działania marketingowe, które pozwalają na zwiększenie rozpoznawalności marki i przyczyniają się do wzrostu obrotów. Ważnym wydarzeniem dla spółki było wprowadzenie pod koniec 2021 roku reklamy telewizyjnej, co wiązało się ze znacznym wzrostem nakładów na komunikację marketingową.

Aldi: Koszty nadal przewyższają przychody

Dalsze inwestycje w rozwój sieci spowodowały, że koszty operacyjne nadal przewyższają przychody ze sprzedaży dyskontera.

– Bieżące analizy obrotów ze sprzedaży wykazują tendencję wzrostową, w 2022 roku jesteśmy bliżej naszego celu, niż kiedykolwiek wcześniej. Zakładamy osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w perspektywie trzech lat. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat planujemy powiększyć ilość naszych placówek o 50%. Jesteśmy nastawieni na obrany do tej pory rozwój organiczny, jednocześnie jesteśmy gotowi na ewentualne przejęcia, gdy pojawi się stosowna możliwość. Nadal też będziemy budować pozycję marki ALDI na rynku, kontynuując działania marketingowe obejmujące Internet, radio i telewizję. Dalszej intensyfikacji podlegać będą prace nad nowymi technologiami mającymi na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz optymalizację kosztową. Bardzo ważnym wydarzeniem dla ALDI było w ostatnim czasie otwarcie drugiego centrum dystrybucji pod Bydgoszczą, w tym momencie planujemy już kolejne centra dystrybucyjne – mówi Wojciech Łubieński.

Aldi inwestuje w sklepy

W 2021 roku, w już istniejących sklepach ALDI miały miejsce przebudowy, których celem było wzmocnienie więzi z klientem i pozyskanie nowej grupy konsumentów. Dyskonter dokonał także reorganizacji centrali firmy, powstało wiele nowych stanowisk, działów, do obsługi nowych procesów i uproszczenia już istniejących. To spowodowało kolejne wydatki i zwiększenie kosztów zatrudnienia o 40 milionów złotych. Spółka rozpoczęła także szereg działań polegających na inwestycjach w nowe technologie, można tutaj wymienić wymianę sieci, czy projektowanie nowych systemów.

ALDI w Polsce posiada 221 sklepów i zatrudnia blisko 4000 pracowników.

ALDI w Anglii w Wielkiej Czwórce

Aldi zajmuje czwarte miejsce na brytyjskim rynku spożywczym w 2022 r., bo 3,1 mln klientów przepływa do sieci z konkurencji. Dodatkowo firma otworzy 16 nowych sklepów i pozyska kolejnych klientów - wynika z danych GlobalData. Udział Aldi w brytyjskim rynku spożywczym może wzrosnąć o 0,3 punktu procentowego do 7,1% w 2022 roku, co oznacza, że ​​dyskont zajmie miejsce Morrisons w Wielkiej Czwórce, którego udział może spaść o 0,9 punktu procentowego do 7,0%.