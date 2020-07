Aldi i Lidl na cenowej wojnie w Niemczech

W Niemczech obniżenie podatku VAT doprowadziło do wojny cenowej, w której rywale, Aldi i Lidl, używają reklamy porównawczej, aby udowodnić, że są tańsi od konkurencji.

W celu zwiększenia konsumpcji niemiecki rząd postanowił tymczasowo obniżyć stawki VAT: stawka standardowa została obniżona się z 19% do 16%, a stawka VAT na żywność - z 7% do 5%. Redukcja obowiązuje od 1 lipca do końca roku i jest częścią szerszego pakietu bodźców ekonomicznych. Wystąpił jednak niezamierzony efekt uboczny: detaliści FMCG - a zwłaszcza dyskonty - wykorzystali te środki, aby rozpocząć nową wojnę cenową.

Lidl obniżył ceny we wszystkich sklepach już 22 czerwca: czerwone metki przekazują komunikat „Preis gesenkt! (Obniżka ceny!). Natychmiast doprowadziło to do reakcji sieci Aldi: dyskonter obniżył wszystkie ceny o 3%, a ponadto daje dodatkową zniżkę w wysokości 1% na wiele produktów spożywczych. Obaj detaliści publikują porównania cen, aby udowodnić, że są najtańsi. Lidl twierdzi, że jest o około 11 euro tańszy niż jego wielki rywal, porównując koszyki zawierające około 70 produktów. Aldi Süd w innym porównaniu twierdzi, że jest o około 9 euro tańszy niż jego konkurenci.