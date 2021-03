Aldi inwestuje w Londynie - 22 mln funtów na nowe sklepy i modernizacje

Aldi w tym roku zainwestuje ponad 22 mln funtów w nowe placówki i modernizację sklepów w Londynie oraz w obrębie autostrady M25.

Niemiecki dyskonter potwierdził, że spodziewa się otworzyć dziewięć nowych sklepów w okolicy Londynu przed końcem roku, w tym Dalston, South Harrow i Haringey oraz rozbudowuje swój sklep w Feltham.

Aldi ma również otworzyć swój 48. sklep w Londynie w Little Venice w tym tygodniu i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest 100 sklepów w obszarze M25 do 2025 roku.

W ramach londyńskiej inwestycji odbędzie się akcja rekrutacyjna, w ramach której we wszystkich sklepach Aldi w mieście zostanie utworzonych nawet 300 nowych miejsc pracy.

Inwestycja w Londynie jest częścią zobowiązania Aldi do zainwestowania 1,3 mld funtów w całej Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych dwóch lat.

Sprzedawcy w Aldi zarabiają 11,07 funtów za godzinę w obszarze M25. Po dwóch latach kwota ta wzrasta do 11,32 funtów.