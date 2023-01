Aldi, Lidl i Biedronka - tu pracownicy zarabiają więcej. Teraz o podwyżki walczą w kolejnej sieci

Na podwyżki wynagrodzeń swoich pracowników zdecydowało się wiele sieci handlowych. Czy dołączy do nich Carrefour?

Pracownicy Carrefoura chcą podwyżek wynagrodzeń

Związkowcy z Carrefoura piszą, że dotychczasowe wynagrodzenia nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych pracowników, z uwagi na wzmożone wydatki związane z wysokimi kosztami: energii elektrycznej, ogrzewania czy podwyższonymi ratami hipotecznymi.

Sieci Biedronka, Aldi i Lidl już podniosły wynagrodzenia

Przypomnijmy, od stycznia 2023 roku sieć ALDI wprowadziła podwyżki na wszystkich stanowiskach w obszarze sprzedaży, centrach dystrybucyjnych i administracji.

Zarobki pracowników w sklepach ALDI w styczniu 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy wynoszą od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy. Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.

Także ponad 60 tys. pracowników sieci Biedronka w sklepach i centrach dystrybucyjnych otrzymało od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie wyższe o kwotę od ok. 500 do 700 zł. Biedronk​a w skali roku przeznaczy na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach prawie 600 mln zł.

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2023 r. nie mniej niż 3950 zł do 4300 zł, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4100 zł do 4550 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł.

Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4300 - 4600 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950 - 5250 zł.

Również firma Lidl ogłosiła duże podwyżki dla pracowników, które obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.

Od nowego roku pracownicy sklepów zarabiają od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Pracownicy sieci Carrefour: Obecne wynagrodzenia nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych

Oto wpis związkowców z sieci Carrefour w mediach społecznościowych: