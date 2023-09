Aldi, Lidl, Rossmann przyłapane na gorącym uczynku

DUH stwierdza nieprawidłowości

Deutsche Umwelthilfe (DUH) w okresie od maja do czerwca 2023 r. sprawdzał w ok. 40 różnych marketach w Niemczech, czy można w nich zwracać elektroodpady. Sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą przyjmować zużyte urządzenia. Tak stanowi ustawa – przypomina tagesschau.de.

- Obecny poziom zbiórki odpadów elektronicznych wynosi szokujące 39 proc., chociaż wymagane jest 65 proc. – mówi cytowana przez niemiecki dziennik Barbara Metz, dyrektor zarządzająca DUH.

Ustawa ElektroG mówi, że supermarkety o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 mkw. mają od 1 lipca 2022 r. obowiązek przyjmowania starych urządzeń, jeśli same sprzedają nowe urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Według Deutsche Umwelthilfe Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto Marken-Discount, Rossmann oraz franczyzobiorcy sieci handlowych Edeka i Rewe naruszają prawny obowiązek odbioru starego sprzętu elektrycznego. Ponieważ wymienione sieci odmówiły usunięcia stwierdzonych naruszeń, DUH złożył pozwy do właściwych sądów okręgowych.

- Wizyty testowe w oddziałach firmy w maju i czerwcu tego roku wykazały, że nie można tam zwracać żadnych odpadów elektronicznych – ocenia w heise.de rzecznik DUH.

Sieci supermarketów tłumaczą

Rzecznik Rewe wyjaśnia w heise.de, że wszystkie sklepy tej sieci, których dotyczą regulacje prawne, wywiesiły plakaty przy wejściu. Sieć udostępnia również informacje na ten temat w internecie. Klienci mogą zarejestrować zwrot urządzeń przy kasie, gdzie stare urządzenie zostaje następnie przyjęte przez pracownika sklepu po sprawdzeniu kryteriów decydujących o jego akceptacji. Rzecznik DUH określił tę praktykę jako nieprzyjazną dla klienta, ponieważ pozostali klienci przy kasie musieliby wtedy dłużej czekać w tworzącej się kolejce.

„W przypadku skarg sprawdzamy otrzymane informacje, wyjaśniamy fakty i w razie potrzeby reagujemy na zaistniałą sytuację. Takie przypadki są jednak rzadkie” – podaje w komunikacie Rewe. Taki jest również wydźwięk wypowiedzi rzecznika sieci drogerii Rossmann, który informuje w internecie: „Rzekomy incydent, o którym DUH wspomniał w przeszłości, został z naszej strony całkowicie wyjaśniony”.

Rzecznik podaje, że klienci mogą zwrócić zużyty sprzęt elektryczny w każdym oddziale – niezależnie od wielkości powierzchni sprzedaży. Wszystkie sklepy wyposażone są w plakaty informujące pracowników o procedurze - dodaje.

Aldi Süd podkreśla w rozmowie z heise.de, że przestrzega wymogów prawnych dotyczących odbioru starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: „Firma oferuje swoim klientom proste i nieskomplikowane procedury zwrotów. Klienci mogą bezpośrednio kontaktować się z ich pracownikami. Następnie mogą umieszczać urządzenia w pojemnikach zbiorczych”.

Lidl nie dowiedział się jeszcze o żadnym pozwie ze strony DUH, Aldi Nord odsyła do swojej strony internetowej, na której znajdują się informacje dotyczące zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego.

Innego zdania jest DUH. Tylko około jeden na trzy sklepy wskazał, że opcja zwrotu istnieje. Testerzy byli w stanie oddać swoje urządzenia elektryczne w 78 proc. sklepów, jeśli po otrzymaniu nieprawidłowych informacje byli nieustępliwi i dążyli do wyegzekwowania swoich praw.

Jak jest w Polsce?

W naszym kraju z zapisów art. 37 ust. 1-2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wynika, że:

"Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony."

Stosownie do zapisów z art. 37 ust. 3, w sklepach o powierzchni pow. 400 mkw. można bezpłatnie zdać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, o ile żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, "bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych".

Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie i akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów. Istnieje również możliwość oddania w sklepie zużytych baterii i akumulatorów.

Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.

Obowiązek sklepów niejako przejmują gminy w Polsce, w których powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach powinna być umieszczona na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.