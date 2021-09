Aldi ma 183 markety w Polsce. W tym roku sieć otworzyła ich 21

W środę 29 września o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzy pierwszy sklep ALDI w Mikołowie, który zlokalizowany będzie przy ul. Wyzwolenia 7.

Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 50%, a w dniu otwarcia pojawi się foodtruck z poczęstunkiem, rozdane zostaną torby z produktami marek własnych ALDI.

- Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas ALDI nie było obecne. Dzięki temu będziemy mogli docierać do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki. To właśnie dla nich codziennie dbamy o zachowanie świeżości i jakości. W naszych sklepach każdy znajdzie coś dla siebie zarówno podczas codziennych zakupów, jak i spontanicznych wizyt. Wierzymy, że ALDI spotka się z entuzjastycznym przyjęciem, stając się ulubionym sklepem klientów zarówno ze względu na jakość asortymentu, jak i komfort zakupów – mówi Eliza Polak, Kierownik Sprzedaży ALDI Polska.

Klienci odwiedzający nowy sklep sieci będą mieli okazję skorzystać z promocji na wszystkie produkty marek własnych ALDI.

Nowością jest promocja Ale Prezenty aktywna w dniu otwarcia sklepu – 29 września. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto otrzymają torby wypełnione produktami ALDI, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów, dlatego warto tego dnia zakupy zaplanować wcześniej.

21. otwarcie w tym roku

Aktualnie sieć posiada 183 markety w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Sklep w Mikołowie jest dwudziestym pierwszym sklepem otwartym od początku tego roku w Polsce i sześćdziesiątym sklepem w województwie śląskim. Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ponad 1400 m2.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.