ALDI ma 2. magazyn w Polsce. Docelowo obsłuży 250 sklepów

Magazyn obsłuży 250 sklepów

Nowy magazyn jest konsekwencją rozwoju sieci ALDI w tym regionie. Obiekt pełni funkcje magazynowo-dystrybucyjne. W pierwszych miesiącach działania będzie obsługiwać 100 sklepów w rejonie północnym. Warto jednak dodać, że docelowo magazyn może obsługiwać do 250 sklepów. Dzięki temu czas dostaw do sklepów zostanie skrócony o 30%, co wiąże się z lepszą i bardziej elastyczną reakcją sieci na potrzeby klientów. Marka obecna dotychczas głównie w zachodniej, centralnej i południowej części Polski w ubiegłym roku pojawiła się już we wszystkich województwach.

Rejonem, w którym ALDI rozwija się najszybciej jest właśnie Pomorze, gdzie tylko na przestrzeni roku powstało łącznie kilkanaście sklepów. Nowe centrum dystrybucji ALDI powstało w zbudowanym przez Panattoni Europe parku Lisi Ogon. Zrealizowane przez dewelopera centrum produkcyjno-magazynowo-usługowe z częścią biurową powstało w rejonie ulic Wiejskiej i Wyczynowej.

Ilość placówek Aldi wzrośnie o 50 proc.

- To dla nas ważny i przełomowy moment, poprzedzony latami wytężonej pracy i rozwoju. Z perspektywy sieci, nastawionej na kolejne nowe otwarcia sklepów, warunki logistyczne są kluczowe i mają wpływ na optymalizację wielu procesów. Otwarcie drugiego magazynu ALDI jest naturalnym efektem intensywnej ekspansji w całej Polsce. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat planujemy powiększyć ilość naszych placówek o 50 proc. - mówi Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI Polska.

- Równolegle do procesu umacniania wizerunku i rozpoznawalności rozwijamy sieć sklepów tak, by walory ALDI mogli doceniać kolejni klienci. Szczególnie istotne dla sieci są lokalizacje w województwach pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim czy zachodniopomorskim. Nowe centrum dystrybucji zagwarantuje sprawne zaopatrywanie sklepów w północnej i centralnej części Polski, gdzie powstaje najwięcej obiektów ALDI. Dotychczasowy magazyn w Chorzowie nadal będzie zaopatrywał sklepy południowej Polski. Zależy nam na tym, aby być jak najbliżej klientów, a właściwie dobrana lokalizacja sklepów i zaplecze magazynowe są kluczem do sukcesu – dodaje Wojciech Łubieński.

Magazyn z instalacją fotowoltaiczną i zamówieniami pick by voice

Nowy magazyn uzyskał w systemie BREEAM ocenę na poziomie Very Good. Budynek został wyposażony w głosową kompletację zamówień - Pick by Voice, a w przyszłości zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy do 500 kWp. Magazyn posiada całkowitą powierzchnię 43 300 m2, z czego powierzchnia obszaru chłodzonego wynosi około 11.000 m2, z kolei biura zajmą 2 263 m2. Część magazynowa pomieści 23.000 europalet.

W magazynie zastosowano liczne rozwiązania ekologiczne m.in. oświetlenie LED, parking ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych, zamontowano zewnętrzną, elektryczną ochronę przeciwsłoneczną, która sterowana jest przez automatykę pogodową. Docelowo w planach jest budowa farmy fotowoltaicznej, by zyskać większą niezależność energetyczną. Budowa magazynu dla sieci sklepów ALDI trwała 9 miesięcy.