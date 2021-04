Aldi ma w Polsce 170 placówek

Rusza 170 sklep sieci ALDI w Polsce

21 kwietnia otworzy się pierwszy sklep ALDI w Rzeszowie w Galerii Stara Szwalnia przy Al. Gen. L. Okulickiego 10. To 170 sklep sieci ALDI w Polsce. Będzie to pierwszy sklep sieci w mieście i drugi na Podkarpaciu.

- Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas ALDI nie było obecne. Dzięki temu dotrzemy do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki – mówi Eliza Polak, Kierownik Sprzedaży ALDI.

Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów ALDI. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Sklep w Rzeszowie jest drugim ALDI w województwie podkarpackim. Pierwszy sklep pojawił się w Nisku z końcem listopada 2020 roku.

Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ponad 1230 m2.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.