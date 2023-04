Aldi Nord odnosi mniejsze sukcesy niż Aldi Süd

W Niemczech szaleje wojna cenowa, dyskonty i supermarkety walczą o każdego klienta, z tygodnia na tydzień pojawiają się nowe promocje i obniżki cen. Teraz mówi się, że gigant spożywczy Aldi Nord ma ogromne trudności finansowe. Niemiecki dyskont ponosi duże straty z powodu gwałtownie rosnących kosztów i rezygnuje z dużych projektów inwestycyjnych.

Problemy związane z wysokimi kosztami

Według niemieckiego Handelsblatt, Aldi Nord miał w zeszłym roku ujemną marżę operacyjną w wysokości 1,4% , pomimo gwałtownego wzrostu sprzedaży. Dyskont zmaga się z ogromnymi problemami związanymi z wysokimi kosztami. W takich krajach, jak Francja i Dania detalista ponosi duże straty. W rezultacie sprzedał duński biznes konkurencji. W belgijskich sklepach panuje niepokój społeczny związany ze zwiększonym obciążeniem pracowników.

Aldi Nord stoi również przed poważnymi wyzwaniami ze strony systemu IT, który obsługuje zakupy, logistykę i inwentaryzację. Grupa chciała przejąć system od siostrzanej firmy Aldi Süd w celu uproszczenia wspólnych zakupów towarów. Ale działania związane ze standaryzacją zostały już odwołane. Jest jeszcze inny problem. Handel online niszczy lukratywny biznes detalistów związany z towarami promocyjnymi.

Koniec planów megafuzji

Aldi Nord wstrzymał współpracę z siostrzaną spółką Aldi Süd: odwołuje się planowane wcześniej wprowadzenie wspólnego systemu informatycznego. Jest to zaskakujące, ponieważ w ostatnich latach obie firmy dążyły do ​​zbliżenia, w tym do usprawnienia oferty swoich marek prywatnych. W 2020 roku pojawiły się nawet pogłoski o zbliżającej się megafuzji obu rywali, ale nie doszło do sfinalizowani tych planów – donosi Handelsblatt. Teraz megafuzja wydaje się nierealna.

Obecnie w Niemczech jest 2200 oddziałów Aldi Nord, a w Europie 5300. W Niemczech grupę tworzą dwie spółki: Aldi Nord i Aldi Süd. Bracia Karl i Theo Albrecht początkowo wspólnie przejęli rodzinną firmę w 1945 roku, ale w latach 60. rozeszli się. Północna gałąź imperium Aldi przez długi czas była uważana za odnoszącą największe sukcesy firmę detaliczną na świecie.