Aldi Nord zatrudnia w Polsce 3 tys. osób

Kobiety coraz częściej są obsadzane na stanowiskach kierowniczych, fot. mat. pras.

Intensywny rozwój sieci, związany m.in. z szybkim wzrostem spółek, wpłynął na wzrost zatrudnienia. W 2019 roku najwięcej osób zatrudnionych w Grupie ALDI Nord było w sprzedaży - 61970 i magazynie – 6 251 , 3 379 stanowili pracownicy biurowi. 78 proc. umów o pracę oferowanych przez ALDI Nord bazuje na stałych etatach - podała sieć.

Udział kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w ALDI Nord w 2019 roku wyniósł 32% , podczas gdy w poprzednim roku było to 28%. Kobiety zarządzają niemal połową sklepów. Dla porównania w Polsce udział kobiet wśród pracowników na stanowiskach kierowniczych na dzień 31 grudnia 2019 wynosił 37,2% i wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (33,7%).



- ALDI w Polsce już dziś zatrudnia prawie 3000 pracowników. W związku z planami rozwoju sukcesywnie będziemy zwiększać zatrudnienie podnosząc jego atrakcyjność na tle konkurencyjnego rynku krajowego. Pracowników przyciągamy przyjazną atmosferą, możliwościami rozwoju i awansu oraz atrakcyjnymi zarobkami - ALDI gwarantuje wzrost zarobków z każdym rokiem zatrudnienia. Wśród benefitów pozapłacowych znajdują się bony żywieniowe czy prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin, a także ubezpieczenie na życie. W ramach pakietu zdrowotnego znajduje się również rehabilitacja, a pracownicy mogą zdecydować czy wybierają lekarzy, z którymi ubezpieczyciel ma podpisaną umowę, czy wybierają swojego specjalistę i otrzymują refundację środków. Polityka HR stanowi ważną część działań strategicznych firmy ALDI - mówi Marcin Karcz, kierownik działu HR.



ALDI to międzynarodowa sieć dyskontów posiadająca głównie na zachodzie i południu Polski 143 sklepy.