Aldi otwiera outlety. Co znajdziemy na przysklepowych wyprzedażach?

ALDI zachęca klientów do zakupów tworząc przysklepowe outlety w sześciu lokalizacjach - w Zielonej Górze, Zduńskiej Woli, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i w Dąbrowie Górniczej. W outletach znajdują się produkty z kategorii dom (sprzęty i akcesoria do kuchni łazienki, dekoracje), ogród (narzędzia, sprzęty, akcesoria), garaż i majsterkowanie, aktywny wypoczynek oraz moda - dla niej, dla niego i dla dzieci.

Wśród produktów objętych rabatem znajdują się między innymi wielofunkcyjny robot kuchenny, golarki i maszynki do strzyżenia włosów i brody, elektryczny pilnik do stóp, czy kamera samochodowa. W promocyjnej ofercie są także liczne akcesoria do gotowania i sprzątania oraz asortyment odzieży i obuwia dla dzieci i dorosłych – w tym stroje kąpielowe, bielizna, spodnie, koszulki, bluzy, sukienki i piżamy, spodenki rowerowe, rękawiczki, bieliznę rowerową i koszulki. Dla amatorów ogrodnictwa sieć przygotowała szeroki wybór narzędzi ogrodowych – między innymi sekatory z ostrzem tnącym ze stali SK5. Natomiast majsterkowicze w outletach ALDI znajdą narzędzia miernicze, suwmiarki cyfrowe z wyświetlaczem LCD oraz szafę warsztatową z mocowaniem ściennym.

Dyskonter w ofercie outletowej zamieścił również prześcieradła z certyfikacją OEKO-TEX, dywany, pościele z fotonadrukami, narzuty oraz pięciowarstwową wodoodporną nakładkę na materac, którą można prać w 95 stopniach i suszyć w suszarce.

W 2018 roku Biedronka uruchomiła outlet m.in. w Poznaniu. Oferował produkty przemysłowe marek Hykker, Smukee, Hoffen, Gardenic, czyli sprzęt RTV i AGD, artykuły wyposażenia wnętrz, akcesoria do ogrodów oraz chemię gospodarczą i kosmetyki w cenach od 30 do 80 proc. niższych od standardowych. Od 2014 roku Biedronka prowadziła wyprzedaż asortymentu non food w sklepach z logo Towaroteka.