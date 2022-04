Aldi otwiera trzy sklepy jednego dnia

27 kwietnia ALDI otwiera nowy sklep w Krotoszynie, znajdujący się w przy ul. Kobylińskiej 1 (Park Handlowy Mozaika). Tego samego dnia ruszą sklepy w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 1B oraz w Jaworzu przy ul. Limanowskiego 27.

Przypomnijmy, że 30 marca sieć otworzyła dla klientów pierwszy sklep w Mielcu, przy ulicy Drzewieckiego 42.

- Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces, co potwierdza ciągły wzrost zainteresowania naszą marką na rynku. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI - mówiła Eliza Polak, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.

ALDI w Polsce posiada ok. 205 sklepów i zatrudnia blisko 3600 pracowników.