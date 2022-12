Aldi przenosi tradycyjny dyskont na wyższy poziom

Według ekspertów Euromonitora, Aldi dostosowuje swój model biznesowy do poszerzenia, przyciągania i przechwytywania siły nabywczej bardziej zamożnych konsumentów. Aldi dokonało znacznych inwestycji, aby zmienić postrzeganie swojej sieci dyskontów.

Jakie działania podejmuje Aldi

Euromonitor wśród działań Aldi wymienia m.in. rozwijanie linii produktów premium, modernizacje sklepów, inwestycje w technologie oraz otwieranie nowych lokalizacji w ekskluzywnych dzielnicach. Takie podejście pomogło Grupie Aldi stać się największą światową siecią dyskontów spożywczych.

Aldi ma ambitne plany także w Polsce

Niemiecka sieć w perspektywie pięciu lat chce mieć około 600 sklepów w Polsce, a docelowo ponad 1000. W ciągu dwóch Aldi chce urosnąć o 120 placówek o powierzchni ok. 1 tys. mkw., z parkingami na ok. 80 samochodów. Standardem dla sieci są powierzchnie z salą sprzedaży około tysiąca mkw. To benchmark, na którym opiera się detalista, choć dopuszcza także placówki minimalnie mniejsze i większe. Priorytetem dla sieci są duże miasta, to pierwsza grupa lokalizacji, na której koncentruje się marka. Naturalnym kierunkiem jest też zapełnianie białych plam na mapie Polski i rozpoczęcie działalności handlowej tam, gdzie Aldi jeszcze nie jest obecne. Sieć nie wyklucza też mniejszych miejscowości.