Aldi redukuje oświetlenie w sklepach i na parkingach

W większości placówek Aldi zmniejszono oświetlenie parkingów zachowując jednocześnie ich funkcjonalność dla klientów.

We wnętrzach sklepów oświetlenie sufitowe zostało zredukowane o ok. 25-30%.

Całkowitej redukcji poddano oświetlenie nad regałami z alkoholem, kosmetykami i produktami dziecięcymi.

Efektywne wykorzystanie zasobów

W większości placówek Aldi zmniejszono oświetlenie parkingów zachowując jednocześnie ich funkcjonalność dla klientów, jak również pozostawiając logotypy i pylony oświetlone.

We wnętrzach sklepów oświetlenie sufitowe zostało zredukowane o ok. 25-30%. Wyjątek stanowią przestrzenie nad kasami i strefa wejścia – tam pozostawiono w pełni działające oświetlenie, tak aby klienci nie odczuli różnicy.

Całkowitej redukcji poddano oświetlenie nad regałami z alkoholem, kosmetykami i produktami dziecięcymi. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły sieci na obniżenie zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie o ok. 12-15%.

Funkcjonowanie sklepów w nowym standardzie jest kontynuacją działań Aldi na rzecz redukcji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia energii oraz stopniowego przejścia na jej odnawialne źródła. To także odpowiedź sieci na bieżącą sytuację gospodarczo-polityczną i potrzebę przygotowania się na potencjalne ograniczenia w poborze energii elektrycznej.

- Koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i to jest istotą naszego modelu biznesowego. Już od kilku lat koncentrujemy się na aspekcie obniżania zużycia energii elektrycznej przez nasze sklepy, stosując coraz bardziej energooszczędne urządzenia. Zmiana standardu oświetlenia i przejścia na technologię LED dla nowych sklepów wykonywanych od 2016, pozwoliło obniżyć wykorzystywaną moc przeznaczoną na jego działanie o ok. 25%. Od drugiego kwartału 2023 roku, wszystkie nowo otwierane obiekty, będą posiadały inteligentne sterowanie oświetleniem, również poprzez czujniki natężenia światła. Dodam, że nie skupiamy się jedynie na udoskonalaniu nowych obiektów, modernizujemy również nasze starsze sklepy - mówi Rafał Rajca, dyrektor Działu Techniczno-Budowlanego w Aldi Polska. - W pierwszym kwartale wykonamy wymianę oświetlenia na LED w 30 obiektach. Wtedy już wszystkie nasze sklepy będą posiadały wyłączenie nowoczesne oświetlenie na sali sprzedaży. Jako grupa od dawna jesteśmy w procesie transformacji energetycznej, a ostatnie wydarzenia przyspieszają jedynie pewne decyzje – dodaje.

Aldi idzie drogą wydajnego i zoptymalizowanego zużycia energii

Dzięki rozbudowie systemów fotowoltaicznych Grupa Aldi Nord zaoszczędziła około 17 840 ton emisji CO2e w 2021 roku, a emisję gazów cieplarnianych zredukowała o 48,3% w porównaniu z rokiem 2015, wykorzystując przy tym ok. 72% energii elektrycznej wytworzonej przez energię słoneczną i zwiększając zużycie energii źródeł odnawialnych z około 392 000 kWh w 2020 roku do około 904 000 kWh w 2021 roku - wynika z opublikowanego w tym roku Raportu Zrównoważonego Rozwoju.

Tym samym Aldi Nord osiągnęło 89% wzrost powierzchni fotowoltaicznej na dachach sklepów i centrów dystrybucyjnych w stosunku do 2020 roku. Tego typu inicjatywy sprawiają, że aktualnie Grupa wykorzystuje 72% prądu wytworzonego przez energię słoneczną, a pozostałą część przekierowuje do sieci energetycznej.

Ponieważ za znaczną część energii elektrycznej zużywanej przez centra dystrybucyjne odpowiada oświetlenie, w centrach dystrybucyjnych Aldi w Niemczech, Belgii i Danii do oświetlenia wnętrz stosowane są wyłącznie lampy LED.

Konwersja na LED planowana jest lub wdrażana również w centrach dystrybucyjnych we Francji, Holandii, Polsce i Hiszpanii.

Od momentu przejścia na oświetlenie LED, Grupa Aldi Nord była w stanie zaoszczędzić do 3 000 ton emisji CO2 rocznie. Obniżając poziomy temperatury w centrach dystrybucyjnych do 16-17°C oraz realizując środki izolacyjne dla komór chłodniczych, fasad i dachów, Aldi przyczynia się do wydajnego i zoptymalizowanego zużycia energii.

Sieć zapowiada dalsze analizy i procesy optymalizacji funkcjonowania swoich sklepów w Polsce w tym zakresie.