Aldi rezygnuje z tej usługi. Nie było popytu

Detalista tłumaczy, że odwiedzalność i sprzedaż w sklepach, których to dotyczy, nadal rośnie, a około 200 placówek nadal oferuje usługę „click&collect”.

Aldi ogranicza usługę click&collect

Aldi po raz pierwszy uruchomił usługę „kliknij i odbierz” podczas boomu internetowego w 2020 r., napędzanego pandemią, i do końca tego roku wdrożył ją w ponad 200 sklepach. Dyskonter informował, że „tysiące klientów” zamówiło artykuły spożywcze online.

Jednak usługa nie była dalej rozwijana. W kwietniu tego roku dyrektor generalny Aldi w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Giles Hurley, powiedział, że usługa „kliknij i odbierz” było „świetną nauką”, ale nie było planów jej rozszerzenia. Zamiast tego sieć Aldi inwestowała w kasy samoobsługowe.

Aldi nie wierzy w handel online?

Usługa „kliknij i odbierz” Aldi jest objęta opłatą w wysokości 4,99 funtów, a zakupy są dostarczane do samochodu klienta przez członka personelu.

W 2022 roku sieć zrezygnowała ze współpracy z Deliveroo, usuwając 130 sklepów z aplikacji dostawy na żądanie, ponieważ kupujący zaczęli częściej wracać do sklepów po pandemii.

Z kolei na początku tego roku detalista ograniczył dostawę do domu towarów z puli tzw. „Specialbuys” oraz win i napojów alkoholowych, usługę, którą uruchomił w 2015 r. Dyskonter powiedział, że zakończenie tego projektu pomoże mu skupić się na niskich cenach i ekspansji sklepów stacjonarnych -podaje serwis thegrocernews.co.uk.

Aldi uruchomił również na początku 2022 r. sklep bezobsługowy Aldi Shop & Go w Greenwich w Londynie. Na razie to jedyny taki punkt.

Aldi rośnie na brytyjskim rynku

Dyskonter odnotowuje na brytyjskim rynku znaczny wzrost udziału w czasie kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia - kupujący "porzucają" supermarkety na rzecz dyskontów. Najnowsze dane firmy Kantar wskazują, że udział Aldi w rynku osiągnął rekordowe 10,2% w ciągu 12 tygodni, do 11 czerwca 2023 r., co oznacza wzrost z 9% rok wcześniej. Była to również najszybciej rozwijająca się sieć spożywcza, ze sprzedażą wyższą o 24,6% rok do roku.