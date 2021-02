Aldi rozszerza ekspansję. Rusza pierwszy sklep na Warmii i Mazurach

Aldi otworzy pierwszy sklep w Elblągu, fot. mat. pras.

3 lutego swoje progi dla klientów otworzy pierwszy sklep ALDI w województwie Warmińsko-Mazurskim. Zlokalizowany będzie w Elblągu przy ulicy Robotniczej 134. Łączna powierzchnia nowego sklepu wynosi 1300 mkw. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników w nowej lokalizacji.

- Województwo Warmińsko-Mazurskie to ważny region w rozwoju sieci. Przykładamy olbrzymią wagę, by przy zachowaniu wypracowanych najwyższych standardów odpowiedzieć na lokalne potrzeby rynku zarówno w obszarze asortymentu, jakości obsługi, jak i lokalizacji naszych sklepów – mówi Bartosz Jędrzejewski, kierownik sprzedaży ALDI Polska.

Aktualnie sieć posiada 164 marketów w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów ALDI. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Pierwszy sklep ALDI w województwie Warmińsko-Mazurskim, w Elblągu przy ulicy Robotniczej 134, jest przygotowany zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Znalazły się tu również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z 42 miejscami parkingowymi.