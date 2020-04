Aldi: Seniorzy robią zakupy przez cały dzień, nie tylko w wyznaczonych w rozporządzeniu porach

fot. materiały prasowe

- Od ubiegłego tygodnia, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w naszych sklepach wprowadzone zostały specjalne godziny otwarcia dla seniorów od 10:00 do 12:00. Aby zapewnić tej grupie społecznej bezpieczne zakupy, przygotowaliśmy specjalną komunikację, która informuje pozostałych klientów o konieczności przyspieszenia zakupów i opuszczenia sklepu do godziny 10:00. Jednocześnie, w ramach akcji #zostańwdomu, do której przyłączyliśmy się jako pierwsza firma w branży, zachęcamy seniorów, by bez potrzeby nie opuszczali swojego miejsca zamieszkania i korzystali ze wsparcia swoich najbliższych lub sąsiadów. Na podstawie naszych obserwacji, możemy stwierdzić, że seniorzy to grupa dokonująca zakupów przez cały dzień, nie tylko w wyznaczonych w rozporządzeniu porach - mówi nam Agata Biernacka.

Dlatego wszystkie sklepy Aldi w Polsce zostały zaopatrzone w specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla klientów, jednorazowe rękawiczki, stojaki z płynem dezynfekującym, specjalne płyty pleksi przy kasach oraz przyłbice dla pracowników. Sieć podjęła też decyzję o wprowadzeniu specjalnych kas pierwszeństwa w kolejkach dla pracowników służby zdrowia i służb medycznych.