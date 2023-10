Aldi świętuje. Wysyp nowych sklepów

- Mamy już 280 sklepów ALDI w Polsce! Powoli zbliżamy się do 300 dyskontów, a to półmetek do wyznaczonego celu. Do 2028 roku planujemy być dla Was aż w 600 punktach na polskiej mapie! - zaznacza sieć w firmowym wpisie na LinkedIn.

Aldi świętuje otwarcie 280. sklepu w Polsce/LinkedIn

Wysyp nowych sklepów Aldi w Polsce

W październiku szyld Aldi pojawił się aż w 8 nowych lokalizacjach:

Starachowicach

Lęborku

Kluczborku

Wadowicach

Dywitach

Tarnowie

Białymstoku

Plan sieci na najbliższe dni? Otwarcie sklepu w Rudziej Śląskie przy ul. 1 Maja 285.

Długoterminowe plany Aldi w Polsce

Rok temu ALDI zapowiadało, że w perspektywie 5 lat chce mieć około sześciuset sklepów w Polsce. Docelowo ponad tysiąc.

- Nasze ambicje są dość jasno określone, w perspektywie kolejnych pięciu lat chcemy mieć 500-600 sklepów. To zapewni nam odpowiednią skalę, umożliwi dalszy rozwój z osiągnięciem rentowności, z uwzględnieniem amortyzacji pewnych inwestycji i rozbudowy sieci logistycznej - mówił w 2022 r. Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.

Wszystkie nowe sklepy Aldi są przygotowane zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji.

Sklepy Aldi otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

Przypomnijmy, że Aldi chce otworzyć w Europie 700 nowych placówek w ciągu najbliższych trzech lat. Największy wzrost powinien nastąpić we Francji, Polsce i Hiszpanii.

W Polsce Aldi to jedna z czterech dużych sieci spożywczych działająca w modelu dyskontowym (obok Biedronki, Lidla i Netto).

Europejska działalność międzynarodowa generuje około 50% całkowitych przychodów Aldi Nord.