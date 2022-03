Aldi szuka 200 pracowników do nowego centrum dystrybucyjnego. Ile zarobią magazynierzy?

Elementem wyróżniającym i pokazującym innowacyjne podejście w procesie rekrutacji w branży retail jest zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości oraz technologii VOICE bot.

Zatrudnienie pod hasłem "Zmieniaj ALDI z nami"

Wraz ze wzrostem sieci w Polsce ALDI systematycznie rozwija komunikację employer brandingową. W lutym sieć zaprezentowała nową odsłonę kampanii, której przyświeca hasło "Czeka na Ciebie pewne miejsce pracy. Zmieniaj ALDI z nami". W ramach nowej kampanii dyskonter nie tylko stawia na utrwalenie wizerunku pracodawcy oferującego pewność zatrudnienia i możliwość rozwoju, ale na autentyczność i na nowoczesne technologie, które mają w znacznym stopniu ułatwić i uatrakcyjnić proces rekrutacji.

Proces rekrutacji ułatwiają również kody QR, które w ramach prowadzonej kampanii zostały umieszczone na zewnętrznych nośnikach. Kandydat skanując kod QR przechodzi do rozszerzonej rzeczywistości, w której ma do wyboru dwie ścieżki aplikacji – przez stronę www lub infolinię. Co więcej, w rozszerzonej rzeczywistości można poznać pracownicę centrum dystrybucyjnego z Chorzowa, która zaprasza do dołączenia do #teamALDI w Bydgoszczy.

VOICEbot rekrutuje w Aldi

ALDI na potrzeby rekrutacji do nowego magazynu w Bydgoszczy uruchomiło również infolinię, wykorzystującą technologię VOICEbot. Dzięki jej zastosowaniu kandydaci zainteresowani pracą na stanowisku pracownika magazynu mogą dzwonić pod numer 800 102 800 przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i składać aplikację. Program bazujący na interfejsie głosowym automatycznie odbiera połączenia i przeprowadza rozmowę, podczas której kandydat ma okazję podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami. Po przeprowadzonej rozmowie dane kandydatów wraz z odpowiedziami przekazywane są do systemu ATS.

- W ALDI Napędza nas jutro, a to oznacza, że sięgamy po nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Jednym z obszarów, w którym to robimy jest rekrutacja – mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich w ALDI Polska. Napędzają nas ludzie, po prostu. I zgodnie z tym założeniem, w centrum naszego zainteresowania stawiamy pozytywne doświadczenia kandydatów. Dlatego do wsparcia procesu rekrutacji do Centrum Dystrybucyjnego w Bydgoszczy wykorzystujemy nowoczesne technologie. To sprawia, że proces rekrutacji jest dla kandydatów wygodny i szybki, a dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości, już od pierwszych chwil pozwala poznać ludzi, którzy tworzą życzliwą atmosferę, jaka panuje w naszych zespołach– podsumowuje Anna Goleniowska.