Aldi szuka pracowników do 40 sklepów i centrum dystrybucyjnego

Aldi startuje z nową odsłoną kampanii employer brandingowej.

Kampania wspierać będzie otwarcia około 40 sklepów i nowego centrum dystrybucyjnego w Bydgoszczy.

- Pokazuje ono, że napędzają nas ci, dla których pracujemy – nasi klienci oraz ci, z którymi współpracujemy na co dzień – nasi pracownicy – mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich ALDI Polska. Kampania oparta jest na 4 filarach: pewności, jakości, życzliwości oraz jutrze.

Kampania wystartowała 11 października i swym działaniem obejmie Internet, outdoor oraz kanały komunikacji wewnętrznej.

Aldi szuka pracowników

Kampania employer brandingowa wspierać będzie otwarcia około 40 sklepów i nowego centrum dystrybucyjnego w Bydgoszczy. Głównym jej celem jest pokazanie realnego obrazu pracy w ALDI.

- Wszystkie te aspekty widoczne są w ALDI na co dzień – pewność zatrudnienia w międzynarodowej grupie ALDI Nord, nasza dbałość, zarówno o jakość sprzedawanych produktów, jak i jakość relacji pracodawcy z pracownikami. Jesteśmy życzliwi w naszych zespołach, życzliwość opisuje też nasz stosunek do klientów. Jutro to słowo klucz naszej komunikacji, które związane jest z transformacją ALDI i naszą ambicją tworzenia nowej wizji handlu. Napędzają nas ludzie, po prostu – to dla nich i z nimi tworzymy nasz biznes – mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich ALDI Polska.

Potwierdzeniem aktywności ALDI w obszarze budowania wizerunku pracodawcy jest również fakt, że sieć pozytywne przeszła proces weryfikacji i znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego programu Best QualityEmployer 2021.

W swojej kampanii ALDI pokazuje prawdę o pracy w branży retail, która być może nie zawsze jest łatwa, ale dzięki życzliwym ludziom ci, którzy zdecydują się dołączyć do zespołu ALDI, znajdą w nim swoje miejsce na dłużej. Siłą przekazu kampanii jest pokazanie wpływu, jaki każdy pracownik wywiera na doświadczenia klienta oraz na sukces i rozwój całej firmy.



ALDI w Polsce posiada 183 sklepy i zatrudnia blisko 3500 pracowników.