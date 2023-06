Aldi Urban - wiemy kiedy i gdzie ruszą dwupiętrowe sklepy

Aldi Urban - co to za format

Standardem sieci pod względem przestrzennym jest wolnostojący obiekt wyposażony w salę sprzedaży o powierzchni ok. 1000 mkw. wraz z dodatkowym pomieszczeniem przeznaczonym do odpieku pieczywa oraz przyległym parkingiem przygotowanym na ok 60-80 miejsc postojowych.

W miarę możliwości taki standard detalista planuje również utrzymać w formacie ALDI Urban, przy czym miejsca postojowe w największej liczbie będą znajdowały się w budynku, a nie poza nim.

ALDI Urban to dwukondygnacyjny budynek, gdzie na jednej kondygnacji znajduje się sklep, a na drugiej parking dla klientów. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami będzie się odbywała w łatwy i przystępny dla klientów sposób poprzez zastosowanie travelatorów. Format ten będzie miał zastosowanie na działkach o powierzchni ok. 3 tys. mkw., gdzie nie ma możliwości zrealizowania standardowych projektów dotyczących obiektów wolnostojących - informuje nas Luiza Urbańska, specjalista ds. komunikacji & PR, ALDI Sp. z o.o.

Gdzie powstaną sklepy Aldi Urban

Sklepy ALDI Urban planowane są w dużych miastach blisko centrum oraz na małych działkach przy aglomeracjach miejskich.

- Planujemy kilka obiektów tego typu. Nasz plan zakłada 60+ otwarć rocznie i skupiamy się głównie na miejscowościach z dużą liczbą ludności, dlatego z pewnością będziemy budowali jeszcze nasze sklepy zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. Aktualnie mamy 262 sklepy w całej Polsce - dodaje Luiza Urbańska.

Detalista kontynuuje obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w najbliższych latach.

ALDI w perspektywie pięciu lat chce mieć około 600 sklepów w Polsce. Docelowo ponad tysiąc.

- W ciągu dwóch lat chcemy urosnąć o 120 placówek o powierzchni ok. 1 tys. mkw., z parkingami na ok. 80 samochodów. To nasz punkt wyjściowy, na którym się opieramy, choć dopuszczamy także placówki minimalnie mniejsze i większe. W roku 2023 planujemy otworzyć łącznie około 60 nowych sklepów - podkreśla nasza rozmówczyni.

Klienci Aldi a inflacja

Czy klienci dyskontowej sieci w obliczu inflacji zmieni swoje zachowania zakupowe?

- Dostrzegamy, że klienci zdecydowanie bardziej niż kiedyś racjonalizują i analizują swoje wydatki. Z naszych badań własnych wynika, że wzrasta przede wszystkim średnia liczba wizyt w sklepach, natomiast średnia ilość produktów w koszyku maleje. Dodatkowym katalizatorem tych zmian jest na pewno inflacja. W obliczu rosnących cen widać zwiększone zainteresowanie promocjami oraz poszukiwanie tańszych alternatyw dla produktów - tutaj sprawdzają się nasze marki własne, które wyróżniają się świetnym stosunkiem ceny do jakości i cieszą się coraz większą popularnością. Klienci ALDI w 2022 średnio na zakupach w naszych sklepach dzięki cyklicznym promocjom zaoszczędzili 27%, co przekłada się na 104 mln zł. W tym na promocjach dla kategorii mięsa świeżego klienci w pierwszym półroczu 2023 roku zaoszczędzili 26%, natomiast warzywa i owoce objęte promocjami wygenerowały średnią oszczędność na poziomie 29,7%. Klienci coraz częściej wybierają także nasze pieczywo - wyjaśnia przedstawicielka Aldi.