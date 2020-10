Aldi uruchomi 8. sklep w tym roku. Czy plan potrojenia liczby otwieranych placówek jest realny?

Oktawian Torchała, CEO Aldi w Polsce (fot. Aldi Polska)

21 października progi dla klientów otworzy pierwszy sklep ALDI w Śremie. Tydzień później ruszają sklepy sieci w Swarzędzu przy ulicy Tysiąclecia i Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów. Od stycznia do października sieć uruchomi w 2020 r. łącznie osiem sklepów.

Przypomnijmy, że na początku czerwca br. Aldi podało, że szuka działek pod inwestycje. W najbliższych latach chce nawet potroić liczbę otwieranych sklepów.

- Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę - deklarował Oktawian Torchała, CEO ALDI w Polsce.

W 2019 r. Aldi utworzyło nowe biura regionalne w Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Szczecinie. Jednocześnie firma otworzyła sześć nowych sklepów i wdrożyła nową strategię marketingową i pojawiła się w social mediach. Rok 2020 ma być przełomowy dla rozwoju firmy w Polsce.

Sieć posiada ponad 140 sklepów zlokalizowanych głównie na południu i zachodzie kraju.

Sieć w 2019 r. poprawiła swoje wyniki w Polsce. Strata netto za 2019 r. to 132.631.436,31 zł w porównaniu do 150.931.247,00 zł starty w 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1.494.497.032,76 zł (1.258.798.787,81 zł przychodów w 2018 r.) Na koniec roku firma zatrudniała 2.876 osoby (2.255 na koniec 2018 r.).