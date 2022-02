Aldi: W Walentynki sprzedaż bielizny męskiej rośnie o 160 proc.

Z analiz sprzedażowych ALDI prowadzonych tydzień do tygodnia w okresie walentynkowym wynika, że wzrost sprzedaży aż o 50% dotyczy segmentu słodyczy – szczególnie produktów takich jak czekolady, bombonierki oraz praliny. Klienci chętnie kupują przysmaki marki własnej Château, dlatego nie mogło ich zabraknąć w tegorocznej ofercie walentynkowej.

Również sprzedaż kwiatów w sieci ALDI rośnie o ponad 80% w analizowanym okresie. W tym roku w ofercie pojawiły się bukiety tulipanów oraz róż. Walentynkowy klimat w śródziemnomorskiej odsłonie może zapewnić dostępne w sklepach ALDI drzewko cytrusowe w doniczce oraz kwitnące Anturium.

Przeczytaj także: Randka w walentynki średnio o 23 zł droższa niż rok temu

Bielizna męska numerem jeden w ALDI

Wydawać by się mogło, że słodycze oraz kwiaty, to najpopularniejsze kategorie produktowe wybierane przez Polaków. Jednak ALDI największy wzrost sprzedaży, bo aż 160% w stosunku do tygodnia poprzedzającego ofertę walentynkową, odnotowało w kategorii bielizny męskiej. Równie zaskakujące wydają się dane dotyczące sprzedaży pościeli – tutaj dynamika sprzedaży wynosi 27% wzrostu. Nie dziwi więc, że w tegorocznej odsłonie walentynkowej oferty pojawiła się m.in. pościel Mickey Mouse szyta w 100% z bawełny oraz prześcieradła marki Novittesse z certyfikacją Oeko-Tex wydawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań i Testowania w Dziedzinie Ekologii Tekstyliów i Skóry.

ALDI w Polsce posiada 204 sklepy i zatrudnia blisko 3600 pracowników.