Aldi wycofuje warzywa na patelnię i olej ryżowy ze względów zdrowotnych

Aldi wycofuje ze sprzdeaży Warzywa na patelnię 450 g All Seasons z datą przydatności do spożycia 12.2021 i numerem partii L 200120. W produkcie tym stwierdzono bakterię Listeria monocytogenes, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Aldi prosi o niezwłoczny zwrot do sklepów artykułu ALL SEASONS Warzywa na patelnię 450g, z kodem kreskowym 28069119, z datą przydatności do spożycia 12.2021 i numerem partii L 200120, którego producentem jest Agram S.A. Należność za zakupiony towar zostanie zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu.

Inne artykuły marki ALL SEASONS oraz pozostałe produktów producenta Agram S.A są bezpieczne - zapewnia firma.

Jednocześnie sieć podała, że wycofała zer sprzedaży olej ryżowy Soriso 0,5 l z datą przydatności do spożycia 15.10.2021 i numerem partii E411. Jego dystrybutorem jest Italmex Warszawa. W produkcie tym stwierdzono przekroczenie estrów glicydowych.