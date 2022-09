Aldi z nową kampanią employer brandingową: Chcemy pokazać realia pracy w branży retail

Kampania, której hasłem przewodnim jest #MocALDI, jest dwuetapowa i w formie teaserowej wystartowała 31 sierpnia. Drugi etap rusza 12 września i potrwa do 31 października. Jest to kolejna odsłona działań realizowanych pod parasolowym hasłem Napędzają nas ludzie, po prostu, które towarzyszy ALDI od 2021 roku.

Dyskonter oparł swoją komunikację na autentycznych przekazach, które miały pokazać prawdziwe realia pracy w branży retail. Moc, która się liczy! Moc Zespołu – tak sieć opowiada o atmosferze, jaka panuje w pewnym miejscu pracy, które czeka na kandydatów w ALDI.

W najnowszej kampanii pojawiają się Kapitan ALDI, As Przestworzy, Poszukiwaczka przygód i Pani Detektyw, w których wcielą się pracownicy ALDI - Patryk, Marcin, Andrianna i Monika. Filarem komunikacji jest spot wizerunkowy „Moc ALDI” z ich udziałem. Kandydaci będą mogli sprawdzić, do drużyny którego z bohaterów pasują, poprzez wzięcie udziału w dedykowanej „psychozabawie”.

- Już wiosenną kampanią przekonaliśmy rynek, że w ALDI na pracowników czeka pewne i stabilne miejsce pracy. Potwierdziły to realizowane przez nas badania. Wiemy, że przyjazna atmosfera (wyrażana relacjami ze współpracownikami i przełożonymi) jest jednym z trzech najważniejszych aspektów, które decydują o rozważaniu podjęcia pracy w danej firmie. Dlatego oddajemy głos naszym pracownikom, by sami opowiedzieli o atmosferze i warunkach pracy. To ich opinia ma największe znaczenie Chcemy przełamywać stereotypy i przyciągać uwagę kandydatów poprzez niestandardową formę i narzędzia komunikacyjne. Chcemy pokazać realia pracy w branży retail. Odważnie i otwarcie mówimy, że ta praca nie jest dla każdego, że nie każdy dostosuje się do dynamiki, która jest wpisana w naszą codzienność. Podkreślamy jednocześnie, że #teamALDI tworzą ludzie życzliwi, którzy sprawią, że nowo zatrudniony pracownik będzie czuł, że to właściwe miejsce dla niego – mówi Łukasz Góralczyk, Kierownik Działu Rekrutacji i Employer Brandingu ALDI w Polsce.