Aldi z nową spółką w Polsce

Kapitał zakładowy firmy to 100 000,00 zł. Członkiem zarządu jest Wojciech Łubieński, wiceprezes sieci Aldi.

Przedmiotem działalności nowego podmiotu jest m.in. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, produkcja pieczywa, magazynowanie i przechowywanie, przetwarzanie danych oraz działalność związana z oprogramowaniem.

Aktualnie ALDI posiada 176 marketów i planuje jeszcze do końca tego roku otworzyć około 31 sklepów, w tym 7 z nich już we wrześniu. Będą to sklepy w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku, Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie, a łączna powierzchnia wszystkich siedmiu nowych sklepów to niemal 10 tysięcy mkw. We wrześniu, po otwarciu sklepu w Łomży, sieć posiadać będzie sklepy w każdym województwie. Pod koniec roku odbędzie się otwarcie 200 sklepu.