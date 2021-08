Aldi z nowym rozwiązaniem dla pracowników

Sieć ALDI stworzyła mobilny kanał komunikacji wewnętrznej pod nazwą ALDI AtoM.

Aplikacja dostępna jest w wersji mobilnej lub webowej.

Pod nazwą ALDI AtoM wystartował mobilny kanał komunikacji wewnętrznej, który służy do szybkiej wymiany informacji pomiędzy pracownikami, przekazywania najważniejszych informacji, nowości, zmian i inicjatyw oraz integruje całą społeczność ALDI. Sieć odświeżyła także aplikację dla klientów, wzbogacając ją między innymi o przepisy kulinarne i usprawniając funkcje wyszukiwania.

ALDI AtoM czyli ALDI to My pozwala też na zintegrowanie członków zespołu, niezależnie od miejsca pracy czy zajmowanego stanowiska. Poza komunikacją widoczną dla każdego użytkownika, pracownicy mogą kontaktować się ze sobą indywidualnie na prywatnym czacie.

– Wraz ze wzrostem zatrudnienia, rozbudową struktur w ALDI, rozwojem sieci i otwieraniem kolejnych sklepów stawiamy także na otwartą i prostą komunikację z pracownikami. Wiemy jak ważny jest transparentny dialog, umiejętność słuchania i wyciągania wniosków - w końcu nikt nie zna marki tak dobrze jak jej pracownicy i klienci - mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji. - Głos pracowników ma dla nas znaczenie, dlatego stworzyliśmy wewnętrzną aplikację, przy pomocy której mogą oni lepiej poznać się, inspirować, wymieniać doświadczeniami. To wszystko sprzyja otwartości i integracji rozproszonego po całym kraju zespołu - dodaje Agnieszka Barańska.

Aldik i Aldona

Aplikacja dostępna jest w wersji mobilnej lub webowej, na podstawie unikalnego loginu i hasła. Przewodnikami po jej świecie jest dwójka specjalnie stworzonych bohaterów marki – Aldik i Aldona. Dostęp do aplikacji jest dobrowolny oraz bezpłatny. Jej użytkownicy jako pierwsi informowani są o najważniejszych tematach związanych z firmą, mogą je komentować. Również każdy z użytkowników AtoMu może dzielić się swoimi postami, publikować treści, które są dla niego ważne, ciekawe, przyciągające. Służy do tego sociall wall nazwany #teamALDI. Daje to możliwość lepszego poznania różnych obszarów, ale przede wszystkim ludzi, którzy na co dzień tworzą ALDI.

